Сердце 19-летней "Мисс Тверь-2019" Полины Шкваркиной пока свободно

В Твери весна официально объявляется открытой! И случилось это строго по календарю - 1 марта, когда в ДК "Химволокно" прошел Конкурс красоты "Мисс Тверь 2019", кстати, дважды юбилейный в этом году. Конкурсу исполнилось 30 лет со дня основания и 5 лет под руководством нового директора Евгении Акмаевой.

Если кратко об итогах, то все прошло отлично. Были и импровизация, и волнение и, конечно, слезы в финале. Но самое главное, была радость от встреч с друзьями и коллегами, от зарождения каких-то давно забытых эмоций и чувств, от ощущения начала жизни, причем жизни обязательно хорошей.

Два директора конкурса красоты - предыдущий Ольга Даргевич и нынешний Евгения АкмаеваФото: Ирина ТАРАСОВА

ЗОЛОТО НА ЧЕРНОМ

Цветовой гаммой самого праздника были выбраны черный и золотой цвета. Неудивительно, что после звучного и узнаваемого голоса: "Добро пожаловать на юбилейный конкурс "Мисс Тверь 2019" на сцену вышли 16 красавиц в черных бархатных платьях.

А следом за ними и ведущие вечера: галантный Тарас Кузьмин и сногсшибательная модель и телеведущая Виктория Щукина, которая специально для участия в конкурсе приехала из Москвы.

16 девушек. 16 разных историй. 16 очень волнительных вопросов о жизни, планах, мечтах. Причем в этом году была сплошная импровизация. Традиционное испытание - ответы на вопросы - заранее не отрабатывались, все участницам дали шанс быть самими собой. И это довольно повеселило зрителей. Так, 16-летней Валерии Журавлевой один из членов жюри попытался задать сразу два вопроса, однако девушка была категорична: "У нас лимит. Один вопрос, один ответ". После чего гордо удалилась со сцены.

Уже с первого выхода красавиц в зале высказывались мнения, кто же станет той самой, лучшей из лучших.

В связи с этим нешуточная борьба за "Мисс Зрительская симпатия" в финале развернулась именно среди зрителей. Только с третьего раза удалось определиться с победительницей. Ей стала 20-летняя Анна Кожанова.

Ведущие конкурса Тарас Кузьмин и Виктория ЩукинаФото: Ирина ТАРАСОВА

КОРОНА, ОБЪЯТИЯ И СЛЕЗЫ

После трех выходов в том числе и в купальниках, жюри удалилось на совещание. И только после того, как все было решено, девушки вышли на сцену в вечерних платьях и умопомрачительных шляпах с перьями и цветами. Чуть позже ведущие объявили итоги конкурса.

- Виктория, - твое имя означает "победа", а значит имена победительниц будешь озвучивать ты. А я Тарас - возбуждающий любопытство, буду вскрывать конверты, - обратился ведущий к своей партнерше по сцене. И... началась самая волнительная часть шоу.

"3 Вице-Мисс" стала 23-летняя Виолетта Дубова.

"2 Вице-Мисс" - 16-летняя Валерия Журавлева.

"1 Вице-Мисс" - 19-летняя Кристина Емельянова.

А вот победа, корона, норковая шуба и контракт за рубеж достались 19-летней студентке-лингвисту Полине Шкваркиной. Девушка учится на третьем курсе ТвГУ, изучает немецкий и английский языки.

Волнительное мгновениеФото: Ирина ТАРАСОВА

Уже после итогов, фейерверка, слез друзей и объятий родственников нам удалось задать несколько вопросов новой "Мисс Тверь".

- Как ты себя чувствуешь в новой роли? И какие планы на будущее?

- В ближайшее время у меня подписание своего первого контракта, и уже летом я буду достойно представлять наш город за рубежом, а потом впереди будет "Мисс Россия".

- 16 победительниц, и только одна королева, чтобы бы ты пожелала всем участницам?

- Мы все большие умнички, мы все рискнули, и у нас все получилось. Желаю всем девушкам счастья!

- Твое сердце сейчас свободно или занято?

- Пока свободно.

- Какими качествами должен обладать избранник?

- Он должен быть настойчивым, порядочным, вежливым, умным, с хорошим чувством юмора.

- А щедрым?

- Это само собой вытекает из всего выше сказанного, - улыбнулась Полина.

По традиции "Комсомольская правда" также выбирала свою красавицу на сайте kp.ru. Большинство голосов читатели отдали 18-летней Ангелине Мирошкиной. Девушка учится в ТвГУ на сурдопереводчика.

От "КП" Ангелине вручили цветы, книги и приятный сюрприз, который поможет ей стать еще красивее.

А вот теперь можно и поверитьФото: Ирина ТАРАСОВА

Сразу после конкурсаФото: Ирина ТАРАСОВА

Гости конкурса красоты "Мисс Тверь 2019"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главные цвета шоу в этом году были черный и золотойФото: Ирина ТАРАСОВА

За пять минут до началаФото: Ирина ТАРАСОВА

Первый выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Участница номер 1Фото: Ирина ТАРАСОВА

Эмоции конкурсаФото: Ирина ТАРАСОВА

1-ый выход будущей "Мисс Тверь"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Леди в черномФото: Ирина ТАРАСОВА

Конкурс красоты "Мисс Тверь 2019"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Второй выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Второй выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Второй выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Конкурс красоты "Мисс Тверь 2019"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

И это тоже творческий номер участницыФото: Ирина ТАРАСОВА

Третий выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Третий выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Третий выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Третий выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Конкурс "Мисс Тверь 2019"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Гость конкурса - депутат Государственной думы РФ Сергей ВеремеенкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в вечерних платьяхФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в вечерних платьяхФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в вечерних платьяхФото: Ирина ТАРАСОВА

Минута до финалаФото: Ирина ТАРАСОВА

Финал конкурсаФото: Ирина ТАРАСОВА

Девушки и цветыФото: Ирина ТАРАСОВА

Зрители выбрали свою Мисс - Анну КожановуФото: Ирина ТАРАСОВА

Зрители выбрали свою Мисс - Анну Кожанову (слева)Фото: Ирина ТАРАСОВА

"3 Вице-Мисс" стала 23-летняя Виолетта Дубова (справа)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Три Вице-Мисс ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Первые секунды победы самые странные. В свое счастье Полина еще не веритФото: Ирина ТАРАСОВА

Королевы этого и прошлого годаФото: Ирина ТАРАСОВА

Чистое счастьеФото: Ирина ТАРАСОВА

Мисс Комсомольская правда Ангелина МирошкинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Искренние эмоцииФото: Ирина ТАРАСОВА

И вот такФото: Ирина ТАРАСОВА

Вот такой бывает радость за подругуФото: Ирина ТАРАСОВА