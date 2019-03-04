Наталья Непряева на чемпионате мира осталась без золота

В воскресенье, 3 марта, в австрийском Зеефельде завершился Чемпионат мира по лыжным гонкам. Впервые за восемь лет сборной России не удалось завоевать ни одной золотой медали, при этом в нашу копилку попали пять серебряных и три бронзовые награды. Посильную помощь сборной оказала тверичанка Наталья Непряева, которая завоевала бронзовую медаль в скиатлоне и такую же награду в эстафете. «КП»-Тверь» созвонилась с первым тренером Натальи Александром Васильевым, который в настоящее время находится в Тюмени, но следит за достижениями своей воспитанницы.

- Как оцениваете выступление Натальи на чемпионате мира?

- Считаю, что Наталья выступила очень положительно. В индивидуальной гонке ей удалось занять третье место, в эстафете она тоже хорошо пробежала. Жаль, конечно, что в командном спринте была упущена реальная возможность побороться за медали, но, видимо, Белорукова выбрала не те лыжи. Вообще в спринте у Натальи, видимо, был пик формы, гонка классическим ходом далась ей хуже. Что касается эстафеты, то, честно говоря, немка была не такой сильной. Здесь итоговый результат больше зависел от командной тактики.

- От последней гонки чемпионата мира Наталья отказалась, но в одном из интервью она сказала, что собирается бежать 30 км в Осло. Сможет она восстановиться к этому времени?

- Вопрос на самом деле сложный. Чтобы побороться за итоговую тройку призеров, Наталье надо сильно постараться.

- После горного Зеефельда лыжники будут выступать в Осло. Как такой перепад высот повлияет на спортсменов?

- Есть акклиматизация, а здесь уже реакклиматизация. Лыжникам вновь придется приспосабливаться к привычным условиям. Но ничего не поделаешь - так был составлен календарь. В таких случаях восстанавливающегося спортсмена ведут буквально по дням.

Если всё пойдет по плану тренерского штаба, уже 10 марта Наталья выйдет на старт в норвежском Осло, где женщинам предстоит преодолеть 30 км классическим стилем. На сегодняшний день в общем зачете Кубка мира тверичанка с 1139 баллами занимает второе место, уступая только Ингвильд Остберг, у которой 1237 баллов.