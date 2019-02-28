Авторы самого огромного снеговика в Тверской области: Мы старались облегчить себе процесс, а в результате выиграли

Оказывается секрет успеха заключается в простоте. Не верите? Спросите у авторов самого огромного не только в Тверской области, но, возможно, и в России снеговика.

В 20-ых числах февраля недалеко от деревни Барановка Лихославльского района посреди леса вырос гигантский, почти 12-метровый снеговик. Как выяснилось творческая группа,состоящая из 4 человек, участвовали в конкурсе #slivkishow. На создание скульптуры у них ушло 20 дней, 147 часов работы, кусок поликарбоната, 7 лопат, 1 скребок, 120 метров верёвки, 1 таз и огромное количество снега.

А уже 24 февраля стало известно, что наш наш местный снеговик победил, и главный приз - 100 000 рублей - достался тверичанам, четверым молодым ребятам: трём парням, совсем недавно закончившим ТвГУ, и девушке-студенте, которая учится в Москве.

- Мы все родом из Лихославля, давно друг друга знаем, - беседуем с одним из создателей снеговика Сергеем Даниловым. - Как только увидели на YouTube конкурс, тут же решили принять в нём участие. Среди нас нет ни строителей, ни инженеров, поэтому в нашем случае мы решили идти методом от противного: стали думать, как упростить и облегчить себе задачу. Вариант с катанием комов мы сразу отмели – много не накатаешь. Остановились на лепке, но с учётом постоянно меняющейся погоды поняли, что и это не подходит. Поэтому решили построить башню методом трамбования снега.

Авторы скульптуры. Фото: из архива Сергея Данилова

Однако первый ком надо было как-то ограничивать, чтобы он не развалился. Сначала ребята планировали использовать фанеру. Но от неё отказались почти сразу - она не гнулась и была тяжёлой. А вот поликарбонат подошёл отлично: лёгкий, скользкий и гнётся. Не обошлось и без личных талантов. Например, девушка Ульяна раньше занималась скалолазанием, и у неё было альпинистское снаряжение. И это тоже пригодилось.

На строительство столба и облепление нижнего кома ушло 15 дней. Последние пять дней снеговику придавали форму шаров. А в конце, когда был мороз, облепляли шары снегом ещё раз.

- Думали ли мы, что победим? Надеялись. Мы знали, что у кого-то будет 9-метровый снеговик, а потому сразу настроились на 12 метров. И так и было, но под своей тяжестью он немного осел, - уточняет Сергей.

Уже на следующий день после подведения итогов с ребятами связались организаторы и передали им выигрыш - 100 000 рублей. Их победители планируют разделись по-честному.

Кстати, местные жители и туристы по-прежнему приезжают под Лихославль, чтобы сфотографироваться со снеговиком. Все понимают, что скульптура не вечная, да и тёплая погода, которая стоит последние дни, делает своё дело: голова у снеговика уже наклонилась в сторону солнца.

Не везет тем, кто наткнется на него ночью. Фото: из архива Сергея Данилова

На башню ушло 15 дней.Фото: из архива Сергея Данилова