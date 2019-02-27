Переименование улиц в Твери должно производиться за счёт инициаторов, коим может стать любой житель

Во вторник, 26 февраля, на заседании городской комиссии по топонимике было отложено рассмотрение самых резонансных вопросов повестки дня: инициативы о переименовании улицы Советской в Миллионную, площади Ленина в Екатерининскую, а также предложения убрать со своего места памятник Ильичу и установить мемориал в честь императрицы Екатерины Великой.

В самом начале заседания секретарь комиссии коротко оповестила собравшихся о снятии этих вопросов с повестки, в связи с тем что инициативная группа не предоставила всех необходимых документов. Каких - не уточнялось. Да и самих инициаторов оказалось маловато для легитимного внесения подобных предложений к рассмотрению комиссией: шесть вместо необходимого минимума из десяти человек.

Комиссия по топонимике рассматривать резонансные вопросы переименования Советской и переноса памятника Ленину в этот раз не сталаФото: Виктория ТУШКОВА

Означает ли это, что об изменении названий и переезде памятника Ленину можно забыть? Возможно. Но вероятно и то, что принятие неоднозначного решения, что вызвало негодование большинства горожан, просто отложено до лучших времён, когда жителей Твери будут гораздо больше интересовать дела огородные или покупка путёвок на юг.

С горожанами не советуются. В этом и кроется самая очевидная причина недовольства, которое тверичане не стесняясь изливают в интернете и на волнах радио «Комсомольская правда»-Тверь» (99,3 FM). Решая вопросы переименования улиц или переноса памятников, в первую очередь необходимо интересоваться мнением жителей города. У нас же их просто ставят перед свершившимся фактом, как это было в случае с улицей Володарского и Советской площадью (сейчас улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского).

Но, коль скоро маховик переименований в столице Верхневолжья запущен и вряд ли в ближайшее время остановится, не лишним будет узнать, что за документы и обоснования требуются, чтобы переименовать улицу или возвести новый монумент.

Итак, согласно местному законодательству, заявки о присвоении улице или площади названия, а также о переименовании элементов улично-дорожной сети Твери могут подавать инициативные группы жителей города численностью не менее десяти человек. Также процесс переименования может быть инициирован общественными объединениями и юридическими лицами, органами государственной власти, губернатором, Законодательным собранием или органами местного самоуправления.

В нашем случае заявка была подана инициативной группой граждан. Согласно решению Тверской городской Думы от 30 июня 2016 г. № 177, они должны были предоставить следующие документы:

- заявку на переименование, содержащую всю необходимую информацию, с подписями всех членов группы;

- протокол их общего собрания с итогами голосования;

- приложение к протоколу с именами, фамилиями и отчествами всех членов группы, адресами их места жительства.

В заявке на переименование необходимо указать:

- предлагаемое наименование и его мотивированное обоснование;

- краткие биографические данные лиц, в честь которых предлагается присвоить наименование, если речь идёт о наименовании, образованном на основе личных имен и производных от них слов (как Екатерининская площадь);

- основание аннулирования наименования;

- карту-схему, выполненную в произвольной форме, на которой обозначается расположение элемента, который хотят переименовать.

Местным законодательством определены правила внесения инициатив об установке монументов и переименовании улицФото: Виктория ТУШКОВА

К инициаторам установки или демонтажа памятников выдвигаются те же требования. Перечень документов, необходимых для внесения заявки на установку нового мемориала, следующий:

- обоснование необходимости установки мемориального объекта;

- информация о материале и технике исполнения мемориального объекта;

- расчёт сумм затрат с указанием источников финансирования расходов по проектированию, изготовлению и монтажу мемориального объекта;

- информация об организации дальнейшего содержания и ремонта мемориального объекта и лице, уполномоченном на организацию дальнейшего содержания и ремонта мемориального объекта.

Кроме того, к предложению об установке мемориального объекта должны быть приложены:

- эскизный проект с указанием предлагаемого текста надписи и места установки;

- согласие на установку мемориала от собственника объекта, на котором предлагается его установить;

- согласование эскизного проекта Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (в случае размещения мемориального объекта на территории объекта культурного наследия);

- документы, подтверждающие заслуги увековечиваемого лица;

- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;

- протокол (выписка из протокола) собрания инициативной группы граждан об обращении с предложением об установке мемориального объекта (в случае если заявителем является инициативная группа граждан).

В протоколе должны быть отражены сведения о количестве присутствующих на собрании, а также итоги голосования. К протоколу собрания инициативной группы граждан должен быть приложен состав инициативной группы, в котором должны быть указаны фамилии, имена, отчества, адреса места жительства.

Кстати, то же решение городской Думы устанавливает, что финансирование работ, связанных с присвоением названий улицам, переулкам и площадям города, а также изменением и аннулированием названий, установкой и демонтажем мемориальных объектов, производится за счет заявителей. Правда, что входит в перечень этих работ, не разъясняется. Равно как и не указывается, за чей счёт будут оплачены «побочные эффекты» подобных переименований. А их, если задуматься, немало. В одной только городской администрации, располагающейся на Советской улице, с её переименованием придётся поменять все бланки, печати и штампы, визитные карточки, и только чиновникам известно, что ещё. Логика подсказывает, что бремя этих трат ляжет на городской бюджет, который и без того, мягко говоря, не переполнен.