Школьники Твери наблюдали, как спасатели доставали рыбака из Волги

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Именно к этой дате была приурочена экскурсия для школьников, которая прошла на территории ГИМС Тверской области. Нельзя забывать и о том, что совсем скоро начнутся весенние каникулы, и множество детей окажутся предоставлены сами себе.

После изучения спецтехники, которую сотрудники МЧС эксплуатируют изо дня день, из года в год, ребятам показали и как оказывать первую помощь в случае, если человек не подает признаки жизни. Особенный восторг и одобрение у более старших ребят вызвал процесс искусственного дыхания.

В заключении школьники спустились на берег Волги, где их ожидало самое главное приключение. Метрах в 30 на льду стоял сотрудник МЧС облаченный в костюм рыбака. Для пущего соответствия спасателю даже выдали коловорот и ведро.

По сигналу мужчина отправился к прорубленной заранее проруби куда успешно и провалился. Раз за разом ряженый рыбак нырял в воду, а коллеги продолжали и продолжали спасать терпящего бедствие. Примерно через 20 минут прием холодных ванн подошел к концу.

- Сперва надо незамедлительно позвонить в МЧС и рассказать, где произошло ЧП. По возможности подойдите к человеку и окажите ему помощь. Если есть веревка обмотайтесь, а другой конец передайте кому-нибудь из прохожих. После этого найдите палку и попробуйте подползти к утопающему. При нынешней температуре воды, продержаться в ней удастся не более 10 минут. Если справится самостоятельно не получается ждите спасателей, - пояснил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев.

Как уверяют в МЧС в настоящее время лёд имеет непрочную структуру, а его толщина варьируется от 5 до 15 см. Поэтому, надо воздержаться от прогулок по льду.

Выбраться из западни можно, но сложноФото: Альберт БОЙКОВ