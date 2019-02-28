Деньги с людей Тверская область собирает быстрее, чем растёт экономика

В деле уплаты налогов тверская земля идёт вперёд ударными темпами. За прошлый год в консолидированный бюджет Российской Федерации из нашего региона поступил 71 миллиард рублей. По сравнению с 2017 годом взнос Тверской области вырос на 14%. Что пополнило оптимистическую статистику последней пятилетки.

- На протяжении всего года сохранялась высокая динамика налоговых поступлений, опережающая темпы роста экономики, - сообщила руководитель УФНС России по Тверской области Ирина Фокеева. - За последние 5 лет поступления в консолидированный бюджет РФ выросли в 1,5 раза, или на 23 миллиарда рублей. По темпам роста налоговых поступлений Тверская область занимает 6-е место в ЦФО.

Свои выводы налоговое ведомство подкрепило конкретными цифрами собираемости налогов в 2018 году:

- налог на прибыль - 15,3 млрд рублей (рост на 32,8% по сравнению с 2017 годом);

- налог на доходы физических лиц - более 20 млрд рублей (рост на 9,3%);

- налог на добавленную стоимость - около 16 млрд рублей (рост на 11,3%);

- имущественные налоги - более 11 млрд рублей (рост на 5,8%).

Налоговые должники также способствуют улучшению статистики, их дисциплина растёт: объём задолженности по уплате налогов в Верхневолжье снизился на 2,6 миллиарда рублей (или на 15,3%), в том числе по страховым взносам - на 1,5 миллиарда рублей, или почти на 34%.

При этом, как уверяют налоговики, давить на налогоплательщиков стали меньше и «кошмарить» бизнесменов налоговыми проверками давно перестали: в настоящее время проверяется всего три налогоплательщика из тысячи, а среди представителей малого бизнеса проверяется один налогоплательщик из двух с половиной тысяч.

Одновременно с этим ведомство усилило контрольно-аналитическую работу. Благодаря этому в 2018 году в бюджет дополнительно поступило 348 млн рублей.

Эффективность выездных проверок также возросла, причём довольно серьёзно - на 26,5%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- В 2018 году наша налоговая служба действительно очень эффективно собрала налоги. Они смогли это сделать за счёт законодательных изменений и повышения некоторых налогов. Кроме того, стали более совершенными методы сбора налогов. Что касается формулировки «динамика налоговых поступлений, опережающая темпы роста экономики», то я не стал бы приводить подобное сравнение. Налоговые поступления отражаются во вполне конкретной цифре - сумме собранных налогов. А вот с темпами роста экономики дело обстоит сложнее. Точно подсчитать этот параметр невозможно. Есть несколько показателей, от которых он зависит. Первый - статистическая отчётность, которой, как правило, не все верят; второй - это мнения экспертов; третий - реальное положение дел. Исходя из того, что данный показатель точно определить невозможно в отличие от динамики сбора налогов, их нельзя сравнивать. Да и сама фраза звучит для населения пугающе. Её можно понять, как будто экономика у нас не растёт, а мы только собираем налоги всё больше и больше, что называется, дерём с населения три шкуры.