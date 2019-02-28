2019-02-28T17:14:01+03:00
Экономика

Деньги с людей Тверская область собирает быстрее, чем растёт экономика

В региональном Управлении Федеральной налоговой службы подвели итоги 2018 года
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
По сравнению с 2017 годом налоговый взнос Тверской области в государственную казну вырос на 14%.По сравнению с 2017 годом налоговый взнос Тверской области в государственную казну вырос на 14%.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В деле уплаты налогов тверская земля идёт вперёд ударными темпами. За прошлый год в консолидированный бюджет Российской Федерации из нашего региона поступил 71 миллиард рублей. По сравнению с 2017 годом взнос Тверской области вырос на 14%. Что пополнило оптимистическую статистику последней пятилетки.

- На протяжении всего года сохранялась высокая динамика налоговых поступлений, опережающая темпы роста экономики, - сообщила руководитель УФНС России по Тверской области Ирина Фокеева. - За последние 5 лет поступления в консолидированный бюджет РФ выросли в 1,5 раза, или на 23 миллиарда рублей. По темпам роста налоговых поступлений Тверская область занимает 6-е место в ЦФО.

Свои выводы налоговое ведомство подкрепило конкретными цифрами собираемости налогов в 2018 году:

- налог на прибыль - 15,3 млрд рублей (рост на 32,8% по сравнению с 2017 годом);

- налог на доходы физических лиц - более 20 млрд рублей (рост на 9,3%);

- налог на добавленную стоимость - около 16 млрд рублей (рост на 11,3%);

- имущественные налоги - более 11 млрд рублей (рост на 5,8%).

Налоговые должники также способствуют улучшению статистики, их дисциплина растёт: объём задолженности по уплате налогов в Верхневолжье снизился на 2,6 миллиарда рублей (или на 15,3%), в том числе по страховым взносам - на 1,5 миллиарда рублей, или почти на 34%.

При этом, как уверяют налоговики, давить на налогоплательщиков стали меньше и «кошмарить» бизнесменов налоговыми проверками давно перестали: в настоящее время проверяется всего три налогоплательщика из тысячи, а среди представителей малого бизнеса проверяется один налогоплательщик из двух с половиной тысяч.

Одновременно с этим ведомство усилило контрольно-аналитическую работу. Благодаря этому в 2018 году в бюджет дополнительно поступило 348 млн рублей.

Эффективность выездных проверок также возросла, причём довольно серьёзно - на 26,5%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- В 2018 году наша налоговая служба действительно очень эффективно собрала налоги. Они смогли это сделать за счёт законодательных изменений и повышения некоторых налогов. Кроме того, стали более совершенными методы сбора налогов. Что касается формулировки «динамика налоговых поступлений, опережающая темпы роста экономики», то я не стал бы приводить подобное сравнение. Налоговые поступления отражаются во вполне конкретной цифре - сумме собранных налогов. А вот с темпами роста экономики дело обстоит сложнее. Точно подсчитать этот параметр невозможно. Есть несколько показателей, от которых он зависит. Первый - статистическая отчётность, которой, как правило, не все верят; второй - это мнения экспертов; третий - реальное положение дел. Исходя из того, что данный показатель точно определить невозможно в отличие от динамики сбора налогов, их нельзя сравнивать. Да и сама фраза звучит для населения пугающе. Её можно понять, как будто экономика у нас не растёт, а мы только собираем налоги всё больше и больше, что называется, дерём с населения три шкуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кому мешают «молочные реки» из Беларуси в Россию?
В середине февраля наши страны подписали «дорожную карту» на 2019 год по снятию взаимных ограничений в поставках продукции животноводства. Как это будет происходить, и почему до сих пор внутри Союзного государства барьеры затрагивают целые отрасли
Новости 24
Отпевание погибшего в ДТП священника Владимира Жукова пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери
Работник исправительной колонии в Тверской области спас тонущую в реке собаку
Жители поселка Первое мая Тверской области просят провести прокурорскую проверку по факту незаконного берегоукрепления реки Созь
Мужчинам предлагают записать видеопоздравление жительницам Твери на 8 марта
Лыжница из Твери Наталья Непряева принесла России бронзовую медаль чемпионата Мира
Следователи СК проводят проверку после страшной находки у торгового центра в Твери
Восемь профильных комиссий будут работать в общественной палате Твери
Встреча с известным драматургом Сашей Денисовой состоится в Тверском театре драмы после спектакля "Лайк Лайк Лайк"
Рецидивист похитил телевизор из дома в Тверской области
МФЦ в Лихославле Тверской области станет примером для разработки типовых проектов по ремонту
Жители Тверской области в 2018 году много тратили на товары и мало откладывали
Два дня житель Тверской области не мог похоронить брата из-за вымогательства ритуальщиков
Девять мужчин трудятся в исправительном центре УФСИН Тверской области
Руководство тверской транспортной компании получило 15, 5 млн рублей налогового вычета по поддельным документам
Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери
Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами
Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры
Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание
Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов
В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»