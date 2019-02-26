Переименование улицы Советской и перенос памятника Ленину в Твери отложили

Сегодня комиссия по топонимике при городской администрации среди прочих вопросов должна была рассматривать предложение о переименовании улицы Советской в Миллионную, а площади Ленина в Екатерининскую. В повестке значился и вопрос о переносе с вышеупомянутой площади памятника Владимиру Ильичу, дабы освободить место под монумент Екатерине Великой.

Заседание в прессе не анонсировалось и большой огласке не предавалось, но вездесущим журналистам информация о нём всё-таки стала известна. Однако буквально за полчаса до начала мероприятия выяснилось, что резонансные вопросы с повестки сняли.

Как объяснила на заседании секретарь комиссии, инициативная группа, предложившая переименования и замену памятника вождю пролетариата на памятник императрице, не предоставила всех необходимых документов и расчётов, а значит, не выполнила правил, установленных буквой закона. Кроме того сама инициативная группа оказалась слишком мала: вместо десяти требуемых подписей, под документом стояло только шесть.

- Если данные предложения будут вновь инициированы, но уже с полным количеством документов, и если инициативная группа по своему составу будет соответствовать правилам, мы вернёмся к рассмотрению этого предложения, - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по топонимике, замглавы администрации города Алексей Жучков.

Так что в ближайшее время фигура Ильича продолжит возвышаться над площадью его же имени, а маршрутки и автомобили, как и прежде, будут стоять в вечерних пробках на уложенном москвичами асфальте Советской улицы.

Один из вопросов заседания всё же разрешился положительно: уже в этом году в Твери появится памятник пожарному. С предложением выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Пухов. Он отметил, что в Твери сохранилась единственная среди областных центров России Пожарная площадь, на которой в конце XIX века открылось первое в городе пожарное депо. При этом в нашем городе, в отличие от многих других, нет ни одного памятника огнеборцам.

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Александр ПуховФото: Виктория ТУШКОВА

Члены комиссии поддержали Александра Юрьевича и предложение одобрили единогласно. Теперь принять соответствующее решение предстоит депутатам городской Думы.

Кстати, наш памятник на монументы в честь пожарных, возведённые в других городах, похож не будет.

Проект памятника пожарному. Фото: администрация Твери

- Это монумент работы московского скульптора Евгения Тетерина. Он не имеет аналогов в России – его специально делали не похожим ни на один из существующих памятников пожарным, – уверил Александр Пухов.

Денег из городского бюджета на обслуживание памятника не потребуется, спасатели будут заниматься этим сами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«КП»-Тверь» подвела итоги собственного голосования на тему поддерживают ли горожане очередные переименования.

Читатели голосовали в группах тверской «Комсомолки» в популярных социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. От 80 до 92% в «комсомольском» голосовании набрала графа «против переименования».

Так что, то, что инициатива получила в городе резонанс, не пустые слова. В комментариях пользователи интернета активно критиковали предложения, припоминая и уже свершившиеся переименования улицы Володарского и Советской площади (ныне – улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского), о которых с горожанами также никто толком не советовался.