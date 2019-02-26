Тверской цирк представляет новую весеннюю программу

Эта программа объединяет в себе редкие, сложные и зрелищные номера Российского цирка: на манеже лауреаты Международных Цирковых Фестивалей и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса!

С первых минут очарует и поразит воздушная гимнастка на ремнях, лёгкая и пластичная Евгения Нуянзина. В этом номере соединены грациозность, пластика и красота. Эквилибрист - рекордсмен на катушках Илья Проценко фантастически точен и мастерски чёток.

Рекорды книги Гиннесса(!) на арене Тверского цирка продемонстрирует заслуженный артист России Михаил Иванов.

Очаровательно-умилительные собачки покажут верх дрессуры под руководством заслуженного артиста России Юрия Соснина.

Артистичные обезьяны-вольтижёры Михаила Воложанина откроют тайну мастерства жонглирования, а пушистые питомцы Ольги Воложаниной -кошки и котики будут неизменно вызывать улыбки и аплодисменты.

Безусловным украшением программы , будет номер встречные качели "Выше облаков" , под руководством Александра Скокова. Это не просто номер, это произведение искусства! Они стали сенсацией на цирковых фестивалях и завоевали множество наград в России, Франции, Италии, Монако.

Продолжит удивлять любителей воздушных номеров Дарья Маслова в лирическом номере на необычной трапеции(авторская работа цирковых режиссеров Ольги и Яна Польди). Тверской зритель полюбит и оценит знаменитый на весь мир,получивший огромное количество наград, аттракцион "Морские забавы" канатоходцы с медведями , под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова!

Во время всего представления на манеже - необычные,трогательные, эмоциональные репризы от любимых детьми и взрослыми музыкальных клоунов Анжелики и Сергея Клюевых, обладателей золотого приза международного циркового фестиваля в Китае!