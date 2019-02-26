2019-02-26T13:48:12+03:00
Общество

Завершается голосование по обустройству общественных зон Твери

На официальном сайте городской администрации ещё можно успеть отдать голос за территорию, которая нуждается в благоустройстве больше всех
Виктория ТУШКОВА
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Благоустроенный сквер на улице Артюхиной. Фото: администрация ТвериБлагоустроенный сквер на улице Артюхиной. Фото: администрация Твери
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Голосование завершится в полночь с 28 февраля на 1 марта. В списке 14 зон отдыха: бульвары, парки, скверы, зелёные зоны. Все они претендуют на участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По итогам голосования городские чиновники сформируют приоритетный список территорий для включения их в программу благоустройства на 2020 год.

Чтобы отдать свой голос за любимый парк или сквер, необходимо зайти на официальный сайт администрации Твери tver.ru и перейти по ссылке «Городская среда 2019 рейтинговое голосование» (в правой верхней части главной страницы сайта). На момент вёрстки этого номера в лидерах были: сквер на улице Можайского у областного роддома — 34,7%, парк Текстильщиков — 19,8% и зелёная зона на бульваре Гусева — 10,5%.

Впервые подобное голосование проводилось в Твери в прошлом году. По итогам народного выбора работы были проведены на аллее Славы в Мамулино, в сквере на улице Артюхиной и в ландшафтном парке «Тьмака». А ещё по трём территориям: скверу в посёлке Химинститута, набережной Афанасия Никитина и общественной зоне на улице Можайского – провели проектные работы.

В этом году параллельно с основным голосованием идёт ещё одно: нам предлагают ответить на вопрос, поддерживаем ли мы инициативу по благоустройству общественных зон в центре города. Выбрать можно одну из двух площадей — площадь у стелы «Город воинской славы» и площадь Михаила Тверского. В список на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» эти территории не включены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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