Встреча святыни: К Матроне тверичане идут чаще с благодарностью

О том, что блаженную старицу Матрону почитают в народе, говорит тот факт, что сами прихожане просят привозить ковчег со святыней почаще. В Твери к этому прислушиваются, а потому примерно раз в год святыне с частицей мощей Матроны Московской можно поклониться и попросить ее помощи в тех вопросах, что особенно тревожат.

На этот раз встреча запланирована на 10 утра 1 марта. Находиться святыня будет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы в Александро-Невском соборе, что на Привокзальной площади (ул. Коминтерна, 18а, напротив здания вокзала).

Святая блаженная старица Матрона – одна из наиболее почитаемых святых XX века. Ее отличали близость к народу, простота, прозорливость, любовь и помощь всем приходящим и нуждающимся. Она помогала многим при жизни. Обещала помогать и после того, как её не станет. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и проблемами. Продолжается это и поныне.

Встретят святыню 1 марта в 10 часов. Фото: sobor-nevskogo.ru

- В прошлом году, когда к нам привезли ковчег, немного людей было только в первый день, поскольку не все знали. А потом даже на улице стояли, - беседуем со служительницей Александро-Невского собора. - Если говорить о том, кто приходит, то больше женщины идут. Просят помощи в житейских, семейных проблемах. Приходят просить у нее, чтобы детишки родились. Помогает ли Матронушка? Помогает однозначно. Это можно даже сказать по тому, что люди больше приезжают не просить что-то, а благодарить. Наверное, половина приходящих идут именно с благодарностью. В Москву же не всем под силу поехать.

Надо ли как-то специально готовиться? Оказывается, ничего особенного не требуется.

- Главное, приходить с тем, что есть на душе, с вашими духовными проблемами, чтобы перед мощами помолиться и рассказать, - комментирует председатель Отдела по делам молодежи Тверской епархии священник Кирилл Алексеев. - Не стоит просить лишь о сугубо материальном: машинах, квартирах, а вот о том, чтобы старица поделилась духовным зрением, чтобы помолилась о нас перед Богом, попросить неплохо.

В народе считается, что святая Матрона очень любила живые цветы, особенно розы, а потому люди и сегодня идут к ней не с пустыми руками.

- Действительно, Матронушке всегда несут цветы. Но это не требование, а именно народная традиция. Главное - приходите с чистым сердцем и молитвой, - уточняет священник.

Проводы святыни состоятся 10 марта сразу после вечерней службы.