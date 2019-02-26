2019-02-26T13:21:45+03:00
Спорт

Марафонцы Твери могут сойти с дистанции, увязнув в чиновничьих приказах

Состязание с 28-летней историей может покинуть город
Альберт БОЙКОВ
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Будущее массовых стартов по-прежнему туманно Фото: из личного архива Геннадия ВасюкевичаБудущее массовых стартов по-прежнему туманно Фото: из личного архива Геннадия Васюкевича
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О катастрофическом положении спорта в Верхневолжье «КП»-Тверь» писала уже не раз. И в самом деле, в областной столице сгинули практически все профессиональные команды, лишь местный баскетбольный клуб продолжает держаться на плаву. Можно подумать, что виной всему деньги, но самое странное: попали в немилость к чиновникам и состязания, которые не требуют больших финансовых затрат.

Забег в никуда

В декабре 2018 года в редакцию обратился за помощью Геннадий Васюкевич. Многократный участник и победитель конкурса «Испытание марафоном» тогда рассказывал, в какое положение попали участники традиционных международных стартов. Если вкратце, то спортивные чиновники почему-то решили в одностороннем порядке отказаться от участия в конкурсе. По действующему на тот момент положению спорткомитету Тверской области оставалось лишь подвести итоги 2018 года, а также наградить победителей и участников. Но выполнять эти обязательства они отказались.

Спортсмены, которые в силах преодолеть 42 км 195 метров (такова марафонская дистанция), просто так решили не сдаваться. На защиту традиционных стартов, которые проводились в Твери на протяжении 28 лет, встали 249 марафонцев из России, Белоруссии, Украины и Эстонии. Однако многочисленные обращения в комитет по физической культуре и спорту Тверской области с просьбой отменить ранее изданный приказ о по сути роспуске конкурсной комиссии марафона успехом не увенчались.

«КП»-Тверь» тоже написала запрос спортивным чиновникам, и вот какой ответ поступил в распоряжение редакции. Ниже публикуем текст ответа.

«В связи с утратой актуальности положения о проведении конкурса «Испытание марафоном» в сентябре 2018 года комитет направил всем организаторам конкурса уведомление об отказе от участия в проведении конкурса «Испытание марафоном» с предложением разработать новое положение о конкурсе с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

До настоящего времени в комитет не поступало обращений от заинтересованных организаций о проведении конкурса в другом формате. Комитет готов оказывать содействие в организации и информационной поддержке конкурса «Испытание марафоном».

Кроме того, комитетом достигнута договоренность с региональной общественной организацией «Олимпийский совет Тверской области» о предоставлении в 2019 году наград победителям конкурса «Испытание марафоном» по итогам 2018 года…». Таков официальный ответ.

Марафонцы не сдаются

Как рассказывает Геннадий Васюкевич, разработка нового положения о конкурсе требует длительного времени. При этом, по его словам, на данный момент сделать это и вовсе невозможно, так как по 2019 год действует нынешнее положение. Также для подведения итогов конкурса за 2018 год должны быть восстановлены правомочия конкурсной комиссии. Но спорткомитет не только отказался от участия в конкурсе, но и отменил приказ о работе этой комиссии.

Кстати, после получении ответа на обращение 249 спортсменов Геннадий Васюкевич направил несколько обращений с просьбой восстановить правомочия этой комиссии, однако на настоящий момент положительного решения по данному вопросу не принято.

Пробегут ли марафонцы теперь уже бумажный марафон по чиновничье тропе, покажет время. «КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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