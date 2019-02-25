Илья Ковальчук может сменить клуб в НХЛ

25 февраля с 23.00 по московскому времени в НХЛ до межсезонья закрываются торги. Время до дедлайна - это последняя возможность для заокенских клубов провести ротацию составов. Самые большие ожидания российских любителей НХЛ так или иначе связаны с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским, которые входят в когорту лучших игроков заокеанской лиги.

Может волна заокеанского хоккея добраться и до Твери. В понедельник в газете «Лос Анджелес Таймс» вышел материал, посвященный Илье Ковальчуку, который в настоящее время числится в составе местных «Королей».

В частности, корреспондент издания отмечает, что Ковальчук достаточно уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли он отзывать из своего трехлетнего контракта пункт о невозможности обмена. Заметим, что эта мера необходима, если тверичанин захочет сменить клуб.

Вопросы, касающиеся подобного развития событий, Ковальчук попросил задать ассистенту генерального менеджера Роберту Блейку. При этом Илья отметил, что готов сделать всё для команды, а также признался в любви его семьи к Лос-Анджелесу.

Издание замечает, что Ковальчук является одним из нескольких ветеранов «Королей», которых можно обменять на будущие активы в дедлайн НХЛ. Однако данный вариант развития событий, скорее всего, возможен, если клуб из Города Ангелов согласится выплачивать новой команде часть его гонорара, который на сегодня составляет 6 млн 250 тыс. долларов.

Также сообщается, что катализатором к переходу Ильи может послужить тот факт, что «Королям» требуется срочная реорганизация игры. В настоящее время «Лос Анджелес Кингз» занимает 15-ю строчку в Западной конференции. Что касается Ильи Ковальчука, то в 51 игре он сумел забить 13 шайб и отдать 15 голевых передач, при этом показатель его полезности равен минус 19.