В Твери вознамерились памятник Ленину убрать, улицу Советскую переименовать

История и день сегодняшний. Прошлое и настоящее. Консерватизм и демократия. Мировоззрение, убеждения, дело вкуса, наконец. В конце 2018 года была переименована одна из центральных улиц Твери. Улица Володарского стала носить имя поэта Андрея Дементьева, а Советская площадь стала площадью Михаила Тверского.

Казалось бы, всё, но утро 22 февраля началось с бурного обсуждения, что в Твери грядет новая волна переименований: улицу Советскую предлагают переименовать в Миллионную, а площадь Ленина в – Екатерининскую. Покусились и на святое для многих: памятник Ленину инициативная группа желает перенести в другую часть города.

- На самом деле подобных обращений о переименований улиц и площадей поступает каждый месяц в комиссию по топонимике не одно и не два, и даже не десять. Они регулярны и не единичны, - отметили в администрации Твери. - Активные горожане всегда были и есть, как и всегда были разные мнения на увековечивание того или иного человека или исторического события.

Однако на этот раз дело приняло новый поворот.

После того, как письмо попало в топонимическую комиссию, свое мнение об этом опубликовал на своей личной странице депутат Тверской городской Думы и член комиссии по топонимике коммунист Сергей Шишков.

- Переименовательский зуд в Твери не дает опять покоя. В комиссию по топонимике при администрации Твери поступило коллективное обращение по переименованию улицы Советская в улицу Миллионная, площади Ленина в площадь Екатерининскую и об установке памятника Екатерине II на месте памятника Ленину.

Надо говорить, что новость тут же разлетелась по интернету и вызвала столько комментариев, что стало понятно одно - тема непростая и о ней надо говорить. А потому звоним автору письма, члену Геральдической комиссии при Президенте РФ, директору Музея козла Владимиру Лавренову, чтобы понять его мнение.

- На самом деле письмо мы отправили в топонимическую комиссию в конце ноябре или в начале декабря прошлого года, что было вызвано предстоящей круглой датой: 2 мая исполнится 290 лет императрице Екатерине Великой, человеку, сделавшему для нашего города очень многое. Собственно говоря, мы живем в городе построенном в её правление и это касается и архитектурной композиции и даже тех зданий, где сидит администрация. Более того, к Твери Екатерина II, и мы знаем это точно, относилась особенно трепетно. и очень ее любила. И вместе с тем мы единственный город, где нет ничего в память о ней - ни памятника, ни улицы, ни переулка. И я считаю, что это несправедливо по отношению к нашему прошлому и к ней самой, потому что память у человека должна работать, должна быть связана с историей и с теми людьми, кто для тебя сделал многое. Мы же родителей своих все-таки почитаем, помним, а Екатерина в этом смысле все-таки выступает как одна из родительниц Твери, её современного облика.

Горожане, выступающие за переименование, говорят, что Советских улиц - миллион, а вот Миллионных - гораздо меньшеФото: Виктория ЖУКОВА

- Это письмо было исключительно вашей инициативой или его еще кто-то его подписал?

- Нет, нас много. Среди нас и доктор культурологии Вячеслав Воробьев, и председатель Союза дизайнеров Алексей Ушаков, и преподаватель университета Александр Борисов, и многие другие. То есть это люди из разных общественных организаций, слоев и позиций.

- Депутат Сергей Шишков вас, тех кто написал это письмо, назвал «людьми, объединенные вокруг монархической идеи». Складывается впечатление, что назревает некое новое противостояние монархистов-коммунистов. Как вы думаете, почему это вызывает такое бурное обсуждение?

- Если говорить о КПРФ, то они всегда возбуждаются, когда заходит речь о советском прошлом, о том, что они считают священным для себя. Я принимаю их мнение, но у каждого должна быть своя точка зрения. Я, например, не считаю это священным, а беспамятство считаю признаком советского времени. Кроме того, мне кажется странным, в центре города между площадью Соборной и Михаила Тверского иметь площадь Ленина. Как-то это разрушает пространство...

- Я думаю, старшее поколение будет против того, чтобы убрать памятник Ленину...

- Так его не надо полностью убирать. Я бы перенес его на проспект Ленина, как это сделали с памятником Калинину. Вот и Ленина туда же... Можно было бы предложить при этом коммунистической партии взять его на баланс - мыть, чистить содержать.

Сегодня важно понимать, что люди чувствуют, что меняется эпоха, меняется ситуация, в том числе и отношение к советскому наследию. Я думаю, если с народом говорить, а не навешивать лапшу, то люди будут не против, а скорее за. Например, если объяснять данные изменения с категории благодарности.

МНЕНИЕ "ЗА"

Роман МАНИЛОВ, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии:

- Надо же всё ставить на свои места когда-то. И это не означает, что мы возвращаемся к старому. Скорее, сейчас наступило время, когда надо идти через старое к новому или вот так можно сказать: "возвращаясь к истокам, двигаюсь вперед". Сколько уже можно с Лениным играться, пришла пора прославить Екатерину. Да и переименование улиц, дело тоже достойное. Сколько их этих улиц Советских существует, а Миллионная звучит очень красиво.

МНЕНИЕ "ПРОТИВ"

Олег ЗИНЧЕНКО, редактор тверской объединённой редакции сайта и газеты "Комсомольская правда":

- Вот ведь парадокс, я считаю, что памятнику Ленину не место там, где он сейчас стоит. И в то же время, я убеждён, что не время сейчас устраивать перетаскивание символов и переименование улиц. Есть дела поважнее.

Прежде чем играть в реформаторов, нашим уважаемым активистам надо, во-первых, решить проблему общественного транспорта в Твери, во-вторых, отремонтировать хотя бы фасады в городе. Разобраться с вывозом мусора надо - это тоже отнесём к первоочередным занятиям. Я уж не говорю, про проблему мизерной заработной платы тех, кто создаёт экономику региона, и дикие в своём бесстыдстве огромные зарплаты слуг, тех, кто, так сказать, служит народу.

В общем, надо разобраться с делами насущными, а потом уж крушить нажитое.

Что касается Екатерины Великой, то конечно же, вне зависимости от политической и экономической ситуации, тверичане обязаны воздвигнуть ей памятник. Думается, что если бы не императрица, так и лежала бы Тверь в руинах до нынешних времён. А мы ведь благодарные потомки?