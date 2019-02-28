2019-02-28T14:30:17+03:00
Общество

Начало весны Тверскую область поморозит и бросит

Холода будут недолгими, но заметными
Альберт БОЙКОВ
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Зима пока не сдает свои позицииЗима пока не сдает свои позицииФото: Василий ХОДАРЕВ
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Несмотря на календарную весну, март в Тверской области - это все-таки больше зимний месяц, со средней температурой в -1,8 градуса.

- Характер погоды начнет меняться в пятницу. Ближе к вечеру задует юго-западный ветер, а температура будет опускаться. Утром в субботу, 2 марта, на улице может похолодать до -13 градусов, - рассказывает «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Днем уже потеплеет до -6 градусов, при этом будет дуть ощутимый ветер, отдельные порывы которого достигнут 15 м/c. Несмотря на такие погодные перипетии, велик шанс, что горожанам удастся увидеть солнце. В ночь на воскресенье вновь похолодает, уже до -10, а днем потеплеет до -2.

Согласно актуальному на сегодняшний день прогнозу, в понедельник, 4 марта, потеплеет до +4 градусов, при этом солнце будет пробиваться через облака. Возможен снег с дождем.

Подводя погодный итог февраля, Наталья Сердитова заметила, что средняя температура воздуха оказалась на 6 градусов выше нормы, при этом выпало только 50% от положенного количества осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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