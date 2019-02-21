Суворовское училище сделает ставку на спорт и информационные технологии

В декабре 2018 года Тверское суворовское училище отмечало 75 лет со дня образования, а 21 февраля в микрорайоне Мигалово прошла торжественная церемония закладки камня на месте строительства нового здания легендарного учебного заведения.

В знаковый день за непримечательным для обывателей забором собрались десятки бывших и действующих военных офицеров, кадеты, юнармейцы. Были и представители СМИ. Торжественная церемония должна была начаться ровно в 11 часов, поэтому у «четвертой власти» была возможность пообщаться с теми, чья жизнь так или иначе связана с суворовским училищем.

- Сегодня грандиозное событие для всего города и для меня лично. В суворовском училище учился мой сын Андрей, который смертью храбрых погиб в Кандагаре. Я постоянно поддерживаю связь с учебным заведением, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Спартак Андреевич Сычев.

Ближе к намеченными часу на территории будущего суворовского училища появились высокие гости: заместитель председателя Правительства РФ, выпускник Тверского суворовского военного училища Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Сегодня исторический день. Строительство нового здания Тверского суворовского училища откроет новую страницу в его истории. Надеюсь, здесь так же успешно будет продолжено воспитание будущих поколений офицерского корпуса, - подчеркнул на церемонии Юрий Борисов.

К 1 сентября 2021 года территории в 14,4 га (28 футбольных полей) появится не только учебное заведение, рассчитанное на 560 суворовцев, но и целый спортивный комплекс. К этой дате на территории суворовского училища, в частности, должны появиться крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами на 620 посадочных мест, спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек, а также две открытые гимнастические и три универсальные площадки для спортивных игр.

Что касается плана обучения, то особый упор в учебном заведении будет сделан на развитие у курсантов знаний по IT-направлению, робототехнике и моделированию.

СПРАВКА «КП»

Началом истории Тверского суворовского училища стало формирование Тверского (Калининского) суворовского военного училища, которое было открыто 22 сентября 1943 года, а 19 декабря учебному заведению вручили боевое Красное знамя. На первом этапе училище комплектовалось мальчиками в возрасте 8-13 лет из числа детей воинов Красной Армии, погибших в Великой Отечественной войне. За 75 лет в суворовском училище состоялось 70 выпусков. За это время здесь успели выучиться более 15 000 воспитанников, 297 из которых стали золотыми медалистами. Впоследствии более 100 выпускников училища стали генералами и более 200 - кандидатами и докторами наук. Среди выпускников училища два Героя Советского Союза и пять Героев России. Среди них бывший командующий 40-й армией, генерал-полковник Борис Громов и экс-губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

Так будет выглядеть крытый спортивный комплекс Визуализация: Минобороны РФ

Учебно-административный корпус Визуализация: Минобороны РФ