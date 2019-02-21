2019-02-21T16:07:48+03:00
Общество

Погулял и хватит: История о том, как тверской мажор и организатор пенных вечеринок разведчиком стал

Именно армия, по словам 23-летнего парня, даёт стабильность и учит мужчину серьёзности
Ирина ТАРАСОВА
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Разведчик Гулевский о жизни диджея Alexa G вспоминает с удовольствием, но поменяться с ним местами уже не хочет. Фото: из архива Алексей ГулевскогоРазведчик Гулевский о жизни диджея Alexa G вспоминает с удовольствием, но поменяться с ним местами уже не хочет. Фото: из архива Алексей Гулевского
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Принято считать, что молодёжь сегодня какая-то безынициативная. Жаждет только легкой жизни, комфорта и больших денег. Причём вот так и сразу. Однако узнаешь историю 23-летнего Алексея Гулевского и понимаешь, что все-таки разная она, молодёжь, сегодня, и есть такая, что порой её поступкам приходится лишь удивляться.

Упрямый, с волоокими голубыми глазами и вызывающей усмешкой Элвиса Пресли, Alex G почти пять лет был одним их самых известных организаторов пляжных и пенных вечеринок, причём не только в Твери или Пскове, но и в Москве, тех самых - с округлыми аппетитными девушками и чистыми внушительными тачками. Но в один момент он всё вдруг резко бросил и ушёл в армию. И даже спустя несколько лет службы в разведке честно говорит: «Ни о чём не жалею».

ИЗ ПРОВИНЦИИ - В ОРГАНИЗАТОРЫ ВИП-ВЕЧЕРИНОК

А началось все с того, что простой парнишка из маленького городка Андреаполь Тверской области лет в 13 понял, что хочет стать диджеем.

- Я тогда по телевизору услышал один яркий трек, после чего так маме и сказал: «Мама, я нашел себя! Буду крутым диджеем!» И всё, сказано-сделано. Как только закончил школу, поступил в Тверской химико-технологический колледж на радиотехника-программиста, но мечта не отпускала. Однажды пришёл с друзьями в один из баров поиграть в футбол на приставке, огляделся и понял, что это место отлично подошло бы для тусовки.Обнаглел до того, что подошёл к директору клуба и сказал, что могу провести вечеринку.

И самое странное, 17-летнему парню поверили и дали шанс. И всё получилось. Провёл раз, два, три и … понеслось. На самую известную его вечеринку собралось около 6000 человек. Пляж, красотки, музыка до утра… Чего еще было желать 20-летнему парню? Тем более что жил он свободно, от повесток не бегал, потому как по состоянию здоровья к службе в армии не подходил. Как он сам говорит, «ограниченно годен». Впрочем, он и сам на тот момент не стремился служить.

- А потом что-то я от всего этого уставать начал. Да и то кризис начнётся, то клуб закроется, простой идёт. А от этого деньги то есть в кошельке, а то он пустой длительное время, - признаётся Алексей.

После того как в очередной раз продали клуб, где он был арт-директором, решил, что пора завязывать. Провёл в итоге завершающую тусовку на 1000 человек и поставил точку.

- Просто вовремя понял: таких диджеев, как я, немало. А есть и гораздо лучше. Значит, нужно искать себя там, где ты действительно нужен, где ты сможешь приносить пользу, где ты будешь заниматься настоящим делом и гордиться собой.

Alex G проводил хорошие вечеринки не только в Твери, но и в других городах. Фото: из архива Алексей Гулевского

Alex G проводил хорошие вечеринки не только в Твери, но и в других городах. Фото: из архива Алексей Гулевского

ОТ ВЕСЕЛЬЯ - К ДЕЛУ

И Алексей, не говоря о сложностях со здоровьем, вновь решил пройти медкомиссию. Но уже в другом городе. И прошёл. После обязательных формальностей 21-летнего парня сразу взяли в разведку. А дальше, после трёх месяцев срочной службы, его вместе с сослуживцами отправили в Кантемировскую дивизию, чтобы подписать контракт. И служба стала образом жизни.

На днях исполнится два года, как бывший тусовщик служит в рядах Вооруженных сил. На мой вопрос «Что планируешь дальше?» не задумываясь отвечает: «Буду продлевать контракт». И я понимаю, что это не бахвальство, а спокойное, взвешенное решение.

- Служба очень изменила меня. Некоторые думают, что армия - это просто лишняя трата времени, что делать там нечего. Я сам был срочником, а сейчас у меня в подчинении срочники. Но я вижу, как меняются ребята. В армии, какими бы высокими словами это ни казалось, воспитывают твёрдость духа, а для русского это самое главное. И здесь я сужу исключительно по себе.

Когда ты стоишь на страже Родины, тем более в наше непростое время, то начинаешь воспринимать всё по-другому. В голове уже не только веселье, но и мысли о том, чтобы завести семью, родить ребёнка. Я вообще теперь считаю, что максимум лет до 22 можно погулять, отдохнуть. А потом уже нужно начинать серьёзную жизнь. Я рад, что в принятии правильного решения мне помогли мама, бабушка и вся моя семья. Многое хорошее в моей жизни произошло именно благодаря им. И еще моей девушке.

И всё-таки ту, прошлую и беззаботную жизнь, разведчик Гулевский окончательно не забыл.

- Скучаю порой, - соглашается Алексей. - Та жизнь давала мне свободу, давала раскрыться творческой деятельности, и мне это нравилось. Это дарило успокоение, гармонию с самим собой. Поэтому я до сих пор об этом времени вспоминаю с удовольствием. Но также я понимаю и то, что удовольствие не единственный критерий в жизни и не оно должно управлять нами, а скорее наоборот. Поэтому я здесь, служу, но и от той жизни полностью не отказался. Я продолжаю писать музыку, и у меня в планах - записать треки с рядом известных столичных диджеев. И кстати, они уже дали своё согласие.

О той свободной жизни Алексей иногда скучает. Фото: из архива Алексей Гулевского

О той свободной жизни Алексей иногда скучает. Фото: из архива Алексей Гулевского

Жизнь диджея Alexa G - это тачки, красотки, музыка до утра… Фото: из архива Алексей Гулевского

Жизнь диджея Alexa G - это тачки, красотки, музыка до утра… Фото: из архива Алексей Гулевского

Жизнь солдата Гулевского - это твердость духа и серьезные планы на жизнь. Фото: из архива Алексей Гулевского

Жизнь солдата Гулевского - это твердость духа и серьезные планы на жизнь. Фото: из архива Алексей Гулевского

ИСТОЧНИК KP.RU

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