2019-02-21T13:30:16+03:00
Общество

Жителей Тверской области ожидают серьёзные скачки атмосферного давления

Метеозависимые люди должны быть предельно внимательны
Альберт БОЙКОВ
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Снег наверняка пойдет вечером в субботуСнег наверняка пойдет вечером в субботуФото: Василий ХОДАРЕВ
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И вновь в Верхневолжье похолодало, а солнце спряталось за глухим слоем облаков. В ближайшие дни температура воздуха начнет опускаться, поэтому на теплые деньки рассчитывать не стоит.

- В пятницу ночью температура воздуха может опуститься до -13 градусов, а днем вряд ли поднимается выше -10 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью 7-8 м/c, а отдельные его порывы могут достигать 18 м/с, - рассказывает «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В первый выходной уже потеплеет до -7 градусов, а ветер ослабит хватку до 4-6 м/c. Вечером может начаться снег, который будет сыпать и в первую половину следующего дня.

В воскресенье температура опять пойдет в плюс и достигнет днем отметки +2 градуса. На этих показателях термометр наверняка задержится до вторника. Что касается температуры ночью, то она вряд ли опустится ниже -2 градусов.

Отдельно стоит рассказать про атмосферное давление. Оно будет расти и в субботу достигнет 763 мм ртутного столба, а в понедельник упадет до 749 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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