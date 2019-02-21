«МегаФон» - самый быстрый оператор Тверской области

Компания Ookla, разработчик приложения Speedtest, опубликовала результаты исследования скоростей мобильного интернета за октябрь — декабрь 2018 года. В Твери и Тверской области самые высокие показатели зафиксированы в сети МегаФона*.

Независимые эксперты не впервые признают МегаФон самым быстрым мобильным оператором России. Он возглавлял рейтинги Ookla в III и IV кварталах 2017 года, в первом полугодии 2018-го. Финал прошлого года еще раз подтвердил качество мобильного интернета МегаФона. Средние скорости доступа в сети оператора составили свыше 21 Мбит/с по Тверской области в целом. В сети четвертого поколения этот показатель — более 26 Мбит/с, а 10% замеров дали результат порядка 57 Мбит/с.

В областном центре региона скорости МегаФона также находятся на первой строчке — свыше 26 Мбит/с по итогам всех тестов и 30 Мбит/с в сети 4G (10% замеров в сети четвертого поколения превысили скорость66 Мбит/с).

«Скорость интернета – один из основных показателей оценки качества мобильной сети.Людям нужен быстрый и качественный интернет не зависимо от того, живут они в самом центре Твери или небольшом поселке на окраине области. В 2018 году перед нами стояла задача, чтобы LTE пришел в каждый районный центр Тверскогорегиона. Нам это удалось. Теперь жители любого района области имеют доступ к самому быстрому мобильному интернету», - комментирует директор Тверского отделения компании «МегаФон».

* По данным анализа SpeedtestIntelligence («СпидтестИнтелиджэнс») компании Ookla («Оокла»). Победитель премии Спидтест (SpeedtestAwards) по данным за период 01.01.2017-30.09.2017 и 01.01.18 – 30.06.18. Самая быстрая средняя скорость загрузки в Твери и Тверской областина всех типах устройств по данным за период 1.10.2018 - 31.12.2018.

Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Подробности на megafon.ru.