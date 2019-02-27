2019-02-27T16:55:18+03:00
Общество

Руководитель «Тверской генерации» подтвердил, что в городе большие проблемы с отоплением

Альберт БОЙКОВ
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В четырех районах Твери проблемы с отоплениемВ четырех районах Твери проблемы с отоплениемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 26 февраля, депутаты Тверской городской Думы выслушали отчет генерального директора главной теплоснабжающей компании города «Тверская генерация» Алексея Кузьмина.

Он рассказал народным избранникам о нынешнем положении дел с теплоснабжением в городе. Так, со слов руководителя, самыми проблемными микрорайонами Твери остаются Брусилово, Мамулино, «Юность» и «Южный». На этих участках требуется и модернизация, и реконструкция. Что касается планов на год текущий, то Алексей Кузьмин заявил, что запланирована реконструкция теплотрассы по улице Резинстроя, где должны быть установлены секционные задвижки для нормализации теплоснабжения и восстановлены насосно-дренажные системы.

Руководитель попросил депутатов рассмотреть вопрос о направлении средств, которые город получает от «Тверской генерации» в качестве арендной платы за пользование муниципальным имуществом, на капитальный ремонт этого же имущества. Речь в частности шла о распределительных сетях. При этом предприятие и само готово ремонтировать сети за счет средств арендной платы.

Депутаты в свою очередь попросили руководство предприятия как можно более оперативно заниматься восстановлением разрытых территорий.

Напомним, 31 января в Заволжском районном суде было вынесено решение о наказании бывших руководителей «Тверской генерации» Яна Горелова и Сергея Горохова. Мужчин обвиняли в ряде преступлений, в том числе хищении газа у «Газпром Межрегионгаз Тверь» на сумму, превышающую 2 000 000 000 рублей. Вменяли бывшим руководителям и фактический срыв отопительного сезона 2015-2016 годов, когда в тысячах квартир областной столицы температура воздуха была ниже положенных значений. В итоге суд подозреваемых признал виновными и приговорил к условным срокам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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