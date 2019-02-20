2019-02-20T23:11:21+03:00
Звезды

Презентация путеводителя по местам Михаила Тверского стала одним из самых ярких событий Недели тверской книги

Гости встречи совершили настоящее путешествие по миру, сделав самую продолжительную остановку в Грузии
Ирина СЕРГЕЕВА
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Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом» представлял протоиерей Роман МаниловПутеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом» представлял протоиерей Роман Манилов
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18 февраля состоялось торжественное закрытие Недели тверской книги, а вот итоги ее обсуждают до сих пор. Лучшая книга по мнению библиотекарей, лучшая книга по мнению читателей, наконец, книга-победитель, получившая премию Салтыкова-Щедрина.

Но свои оценки получили не только многочисленные издания, но и мероприятия, а точнее форматы мероприятия, в рамках которых проходили встречи и презентации. Лучшими по мнению и посетителей, и сотрудников библиотеки, стали две встречи – Презентация новых книг писателя Гайды Лагздынь и традиционный литературно-музыкальный вечер «Моя милая малая Родина», посвящённый в этом году памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

Если первое мероприятие собрало, в том числе и юную аудиторию, то на второй встрече собрались любители краеведения, путешествий и в большей степени отдельной страны – Грузии.

Новый иллюстрированный альбом «Михаил Тверской. Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом» представлял протоиерей Роман Манилов. Вместе с ним за два часа встречи гости побывали во многих городах и странах, где особенно почитали Михаила Тверского и где до сегодняшнего дня сохранились храмы, построенные в его честь. Самая длительная остановка была в Грузии. Что неудивительно, ведь в ноябре прошлого года оттуда вернулась тверская делегация, в которой приняла участие и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Тарасова.

Помимо исторических деталей от Романа Манилова, археологических фактов от Александра Хохлова, грузинских легенд о любви от Ирины Тарасовой и грузинских пожеланий от Давида Мамагулашвили, украшением вечера стали выступления заслуженных артистов России Виктора Сухова и Ирины Гефеле. В этот вечер звучали русские, украинские и, конечно, грузинские песни, что объединило Тверь со многими уголками мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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