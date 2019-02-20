Жители Твери продают в интернете револьверы, офицерские сапоги из СССР и игуан

На протяжении пары десятков лет печатные носители были одной из главных площадок, через которую люди заявляли о намерении продать или купить товар. Своего пика в России такой формат обмена информацией между продавцом и покупателем достиг к середине 90-х - началу 2000-х годов. Тогда десятки миллионов людей, размещая в подобных изданиях несчетное количество объявлений, пытались заработать или сэкономить лишний рубль. С приходом доступного интернета всё ушло в виртуальное пространство.

Ресурсов по купле-продаже товаров много. На одном из них жители Твери разместили более 251 000 объявлений.

Картина за 500 000 рублей и легендарный револьвер

Самый редкий и интересный товар можно найти в разделе «Коллекционирование». В этом разделе от выбора на самом деле разбегаются глаза. Так, самый дорогой выставленный здесь товар - картина за 500 000 рублей. Интересно, что обладатель произведения искусства не указывает ни его автора, ни возраст. А за 450 000 рублей любой желающий может приобрести римскую монету, отчеканенную (по заявлению автора) в 276 году н.э. Тройку лидеров замыкает картина некоего С. Акулова, которую ее обладатель готов продать за 380 000 рублей. Интересно, что поиск в интернете не дал ответа, что за автор С. Акулов (или Акулова?) и почему за его произведение хотят получить столько денег.

Здесь же можно, например, приобрести револьвер Rogers and Spencer 1984 года выпуска за 350 000 рублей или капсюльный пистолет devisme Jean-Louis François 1855 года выпуска за 325 000 рублей. В общем, коллекционерам есть где разгуляться. Редких и необычных товаров в Твери предостаточно.

Тапки из танка Т34

Наибольшее число объявлений относится к личным вещам. Среди невероятного количества платьев, детских колясок, туфель и сапог тоже встречаются интересные экземпляры. Так, житель Центрального района Твери продает форму сотрудника полиции. Причем в наличии есть буквально все размеры не только для мужчин, но и для женщин. Всё удовольствие обойдется примерно в 3000 рублей без учета обуви.

В этом же разделе за 4200 рублей продаются офицерские сапоги времен СССР. На фото автор показывает соответствующую бирку с символикой ушедшей страны, а в описании утверждает, что изделие даже не было подбито. Любители украшений могут приобрести за 700 рублей янтарные запонки из СССР. Автор отмечает, что состояние изделий отличное и они даже находятся в оригинальной коробке.

Самый необычный и неоднозначный товар, который удалось обнаружить, - тапки в виде танка Т-34. Автор отмечает, что за 1200 рублей вы сможете обзавестись хорошим подарком к 23 февраля.

Игуана и реснитчатый бананоед

Немало можно найти объявлений и о продаже животных. Естественно, чаще всего продают собак, кошек, хомяков и рыб, однако есть и более экзотические варианты. Так, за 3500 рублей можно стать хозяином реснитчатого бананоеда, причем хозяйка ящерицы готова продать ее только совершеннолетним или же с согласия родителей. Желающим придется подтвердить и наличие необходимых условий. А за 10 000 рублей можно купить восьмилетнюю метровую самку игуаны. Конечно, приобретая такое животное, надо хорошенько подумать, ведь оно требует особого ухода и внимания.

В общем, дерзайте! Интернет вам в помощь!