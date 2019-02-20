2019-02-20T16:59:16+03:00
Общество

Жители Твери продают в интернете револьверы, офицерские сапоги из СССР и игуан

«Комсомольская правда»-Тверь» изучила ассортимент виртуальной барахолки
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Купить в интернете можно практически всё Фото: REUTERSКупить в интернете можно практически всё Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На протяжении пары десятков лет печатные носители были одной из главных площадок, через которую люди заявляли о намерении продать или купить товар. Своего пика в России такой формат обмена информацией между продавцом и покупателем достиг к середине 90-х - началу 2000-х годов. Тогда десятки миллионов людей, размещая в подобных изданиях несчетное количество объявлений, пытались заработать или сэкономить лишний рубль. С приходом доступного интернета всё ушло в виртуальное пространство.

Ресурсов по купле-продаже товаров много. На одном из них жители Твери разместили более 251 000 объявлений.

Картина за 500 000 рублей и легендарный револьвер

Самый редкий и интересный товар можно найти в разделе «Коллекционирование». В этом разделе от выбора на самом деле разбегаются глаза. Так, самый дорогой выставленный здесь товар - картина за 500 000 рублей. Интересно, что обладатель произведения искусства не указывает ни его автора, ни возраст. А за 450 000 рублей любой желающий может приобрести римскую монету, отчеканенную (по заявлению автора) в 276 году н.э. Тройку лидеров замыкает картина некоего С. Акулова, которую ее обладатель готов продать за 380 000 рублей. Интересно, что поиск в интернете не дал ответа, что за автор С. Акулов (или Акулова?) и почему за его произведение хотят получить столько денег.

Здесь же можно, например, приобрести револьвер Rogers and Spencer 1984 года выпуска за 350 000 рублей или капсюльный пистолет devisme Jean-Louis François 1855 года выпуска за 325 000 рублей. В общем, коллекционерам есть где разгуляться. Редких и необычных товаров в Твери предостаточно.

Тапки из танка Т34

Наибольшее число объявлений относится к личным вещам. Среди невероятного количества платьев, детских колясок, туфель и сапог тоже встречаются интересные экземпляры. Так, житель Центрального района Твери продает форму сотрудника полиции. Причем в наличии есть буквально все размеры не только для мужчин, но и для женщин. Всё удовольствие обойдется примерно в 3000 рублей без учета обуви.

В этом же разделе за 4200 рублей продаются офицерские сапоги времен СССР. На фото автор показывает соответствующую бирку с символикой ушедшей страны, а в описании утверждает, что изделие даже не было подбито. Любители украшений могут приобрести за 700 рублей янтарные запонки из СССР. Автор отмечает, что состояние изделий отличное и они даже находятся в оригинальной коробке.

Самый необычный и неоднозначный товар, который удалось обнаружить, - тапки в виде танка Т-34. Автор отмечает, что за 1200 рублей вы сможете обзавестись хорошим подарком к 23 февраля.

Игуана и реснитчатый бананоед

Немало можно найти объявлений и о продаже животных. Естественно, чаще всего продают собак, кошек, хомяков и рыб, однако есть и более экзотические варианты. Так, за 3500 рублей можно стать хозяином реснитчатого бананоеда, причем хозяйка ящерицы готова продать ее только совершеннолетним или же с согласия родителей. Желающим придется подтвердить и наличие необходимых условий. А за 10 000 рублей можно купить восьмилетнюю метровую самку игуаны. Конечно, приобретая такое животное, надо хорошенько подумать, ведь оно требует особого ухода и внимания.

В общем, дерзайте! Интернет вам в помощь!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
Илья Ковальчук из Твери забросил 430-шайбу в НХЛ
Определены победители тверского туристического фотоконкурса
12 млн рублей заплатит женщина, которая сожгла гостиницу в Тверской области
На установку Ржевского мемориала Советскому солдату собрано уже более 100 миллионов рублей в Тверской области
Директора энергокомпании из Тверской области подозревают в преднамеренном банкротстве
Впервые за сто лет в древнейшем монастыре Тверской области пройдет богослужение
Ветер в Тверской области усилится до 20 метров в секунду
Выделены средства для проведения подъёмочного ремонта трамвайных путей в Твери
Два юных рецидивиста похитили инструменты из припаркованного “ВАЗа” в Тверской области
Тверское суворовское военное училище планирует переехать в Мигалово
Лихач из Тверской области 200 часов будет работать на пользу государства
В Тверской области по-прежнему востребованы инженеры, слесари, строители и врачи
Браконьер за двух убитых лосей в Тверской области заплатит 800 тысяч рублей
В трамвайном парке Твери простаивает 24 вагона, а водителям предложили временно управлять троллейбусами
Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери
50 экскурсоводов Тверской области бесплатно пройдут курсы по повышению квалификации
На храме «Неупиваемая Чаша» в Твери установят крест
Два человека погибли и еще два пострадали во время пожара в Тверской области
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери
Тверская спортшкола по видам гребли попала в тройку лучших Национальной спортивной премии
"Снежный десант" в этом году представят более 20 команд из разных районов Тверской области
Бывший директор школы Твери за взятку и присвоение денег получил штраф в 2,5 млн рублей
Финал VII областного конкурса «Танец, молодость, красота!» соберет 400 танцоров