Афиша с 20 по 25 февраля в Твери: День защитника Отечества, "вокальный спецназ" и военный киношедевр

События ближайших дней в Твери больше всего связаны с главным праздником этой недели - Днем защитника Отечества. А потому в городе будут звучать военные песни, показывать военные фильмы, в том числе пройдет бесплатный показ картины Павла Дроздова "Прощаться не будем". Также на разных площадках ожидаются выставки военной техники и будут угощать кашей из полевой кухни.А вот завершится день фейерверком.

Но вместе с тем приближение весны также никто не отменял. Она все больше ощущается в в воздухе, в пространстве, а значит и в мероприятиях, что украсят культурную жизнь города..

ПРАЗДНИКИ

День защитника Отечества.

Праздник отметят в Твери масштабно. Горожан приглашают на разные площадки.

- Городской сад и фейерверк

В 12 часов на сцене начнется концертная программа от ДК «Литвинки» с участием творческих коллективов. С 13 часов в парке состоится массовая военно-патриотическая игра «Зарница».

На протяжении всего дня гостей праздника будут кормить гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. Горсад к празднику украсят, будет играть музыка.

Завершится праздник в городе фейерверком. В 20 часов салют раскрасит небо над площадью Победы, у часовни Михаила Тверского на острове Памяти.

- ДК «Пролетарка»

На площадке у дворца развернется «военно-полевой лагерь». Гости смогут побывать на выставке боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады и современной техники от автосалонов Твери. Там же будут представлены авиационные средства спасения, «парашютная» фотозона от аэродрома «Мигалово».

Кто проголодается, может заглянуть в полевую кухню, где накормят кашей и угостят горячим чаем.

Украшением праздника станут выступления народного духового оркестра пос. Калашниково Лихославльского района, а также лучших коллективов и солистов ДК «Пролетарка», среди которых лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любовь Жаркова и группа «НАША» - Станислав Назимов и Владимир Шамбуров.

Также в холле второго этажа можно будет посетить фотовыставку бортов современной техники аэродрома «Мигалово», музейный экспонат самолета АН-22. А еще желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Прощаться не будем».

Завершится мероприятие играми, викторинами, конкурсами детского рисунка.

12.00 - 14.00 - выставка военной техники и современных машин, полевая кухня, концертная программа, конкурсы, викторины.

14.00 - 16.00 - бесплатный просмотр фильма «Прощаться не будем».

- Железнодорожный вокзал

23 февраля исполняется 75 лет с момента отправки первого поезда из Петербурга в Москву через станцию Тверь после снятия блокады Ленинграда. В честь этого на вокзале устроят праздник. Организаторы праздника - региональная Ассоциация туризма и дирекция вокзала города Твери.

Перед зданием вокзала будут установлены автомобили военных лет. Гости смогут посетить экспозицию железнодорожного музея «Железнодорожники в Великую Отечественную войну», послушать выступления народного академического хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда, фольклорного ансамбля «Славяночка», коллектива гусляров с песнями военных лет, учащихся музыкальных школ.

Начало в 12 час.

ГАСТРОЛИ

Хор «Пересвет» - «Когда поют мужчины»

В Твери состоится праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Когда поют мужчины» мужского хора «Пересвет».

Московский концертный мужской хор «Пересвет» еще называют виртуозами живого звука. Десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.

Хор был создан в середине 90-х годов в лоне Русской православной церкви и назван в честь легендарного Александра Пересвета, русского богатыря, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле. За мощь пресса окрестила хор «Российским вокальным спецназом». География их выступлений охватывает многие страны мира.

В программе - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+

ДК «Металлист»

24 февраля в 18.00.

"Пересвет" называют российским "вокальным спецназом"

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

26 февраля 18.30 - Концертная программа «Серенада лунного света».

Ансамбль камерной музыки «Classic n Jazz», художественный руководитель, автор аранжировок и переложений - Марк Агабальянц.

В программе: произведения А. Вивальди, В.А. Моцарта, П. Чайковского, Б. Кемпферта, Г. Миллера, Г. Уоррена, Дж. Гершвина, И. Фролова, А. Цфасмана, М. Агабальянца, Е. Бутузовой и др.

С 21 марта по 2 апреля в Тверской филармонии пройдет XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «Барокко, романтизм и современность».

Фестиваль пройдет уже в марте

МУЗЕИ

Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи

В Тверской областной картинной галерее начинается цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи».

Первая лекция пройдет 27 февраля в 17 часов и будет посвящена ранней фотографии из коллекции ТОКГ - К. Даутендей. «Портрет писателя И.И. Лажечникова». 2-я пол. 50-х г.г. XIX века.

На лекции слушатели смогут познакомиться с ключевыми моментами истории изобретения и развития фотографии, первыми фотографическими техниками 40-х, 50-х гг. XIX в. (дагерротип, калотипия, отпечатки на соленой бумаге).

Лекции будут сопровождаться экспресс-выставками из фонда художественной фотографии ТОКГ.

Фонд художественной фотографии в ТОКГ был создан в 2009 году и сегодня располагает многими отпечатками признанных фотографов.

ул. Дм. Донского, 37, стр. 1 Выставочный зал в БЦ «Донской»,

Вход - 100 руб., включая вход на выставку произведений Бориса Федорова «Маэстро».

Количество мест ограничено. Телефон 39-80-35.

Фонд художественной фотографии впервые откроют для посетителя. Фото: ТОКГ

БИБЛИОТЕКИ

Военный киношедевр - «Человек № 217»

Тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) выдающегося советского режиссера Михаила Ромма.

Фильм удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.

В немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…

Библиотека им. А.И. Герцена, Горница

Тверской пр-т, 5.

23 февраля в 16.00.

Контактный телефон 34-82-14.

Вход свободный.

12+

ВЫСТАВКИ

«Волшебный клубок»

С 22 февраля в Твери начинает работать выставка вязаных игрушек Веры Федоровны Рассадиной «Волшебный клубок».

В экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючком: забавные снеговики, лягушки, поросята, обезьянки, котята, петушки, собачки и др.

Только с выходом на пенсию Вера Федоровна, перепробовав многие хобби, остановилась на вязании игрушек крючком. При этом рукодельница постоянно экспериментирует: чулочные куклы, букеты из конфет, украшение свадебных бутылок и многое другое. Но любовь к вязанию всё-таки продолжает вдохновлять её больше всего.

Библиотека имени А.И. Герцена, Детский зал

По 14 марта

Открытие выставки - 26 февраля в 16.00.