Афиша с 20 по 25 февраля в Твери: День защитника Отечества, "вокальный спецназ" и военный киношедевр
События ближайших дней в Твери больше всего связаны с главным праздником этой недели - Днем защитника Отечества. А потому в городе будут звучать военные песни, показывать военные фильмы, в том числе пройдет бесплатный показ картины Павла Дроздова "Прощаться не будем". Также на разных площадках ожидаются выставки военной техники и будут угощать кашей из полевой кухни.А вот завершится день фейерверком.
Но вместе с тем приближение весны также никто не отменял. Она все больше ощущается в в воздухе, в пространстве, а значит и в мероприятиях, что украсят культурную жизнь города..
ПРАЗДНИКИ
День защитника Отечества.
Праздник отметят в Твери масштабно. Горожан приглашают на разные площадки.
- Городской сад и фейерверк
В 12 часов на сцене начнется концертная программа от ДК «Литвинки» с участием творческих коллективов. С 13 часов в парке состоится массовая военно-патриотическая игра «Зарница».
На протяжении всего дня гостей праздника будут кормить гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. Горсад к празднику украсят, будет играть музыка.
Завершится праздник в городе фейерверком. В 20 часов салют раскрасит небо над площадью Победы, у часовни Михаила Тверского на острове Памяти.
- ДК «Пролетарка»
На площадке у дворца развернется «военно-полевой лагерь». Гости смогут побывать на выставке боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады и современной техники от автосалонов Твери. Там же будут представлены авиационные средства спасения, «парашютная» фотозона от аэродрома «Мигалово».
Кто проголодается, может заглянуть в полевую кухню, где накормят кашей и угостят горячим чаем.
Украшением праздника станут выступления народного духового оркестра пос. Калашниково Лихославльского района, а также лучших коллективов и солистов ДК «Пролетарка», среди которых лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любовь Жаркова и группа «НАША» - Станислав Назимов и Владимир Шамбуров.
Также в холле второго этажа можно будет посетить фотовыставку бортов современной техники аэродрома «Мигалово», музейный экспонат самолета АН-22. А еще желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Прощаться не будем».
Завершится мероприятие играми, викторинами, конкурсами детского рисунка.
12.00 - 14.00 - выставка военной техники и современных машин, полевая кухня, концертная программа, конкурсы, викторины.
14.00 - 16.00 - бесплатный просмотр фильма «Прощаться не будем».
- Железнодорожный вокзал
23 февраля исполняется 75 лет с момента отправки первого поезда из Петербурга в Москву через станцию Тверь после снятия блокады Ленинграда. В честь этого на вокзале устроят праздник. Организаторы праздника - региональная Ассоциация туризма и дирекция вокзала города Твери.
Перед зданием вокзала будут установлены автомобили военных лет. Гости смогут посетить экспозицию железнодорожного музея «Железнодорожники в Великую Отечественную войну», послушать выступления народного академического хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда, фольклорного ансамбля «Славяночка», коллектива гусляров с песнями военных лет, учащихся музыкальных школ.
Начало в 12 час.
ГАСТРОЛИ
Хор «Пересвет» - «Когда поют мужчины»
В Твери состоится праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Когда поют мужчины» мужского хора «Пересвет».
Московский концертный мужской хор «Пересвет» еще называют виртуозами живого звука. Десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.
Хор был создан в середине 90-х годов в лоне Русской православной церкви и назван в честь легендарного Александра Пересвета, русского богатыря, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле. За мощь пресса окрестила хор «Российским вокальным спецназом». География их выступлений охватывает многие страны мира.
В программе - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+
ДК «Металлист»
24 февраля в 18.00.
"Пересвет" называют российским "вокальным спецназом"
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
26 февраля 18.30 - Концертная программа «Серенада лунного света».
Ансамбль камерной музыки «Classic n Jazz», художественный руководитель, автор аранжировок и переложений - Марк Агабальянц.
В программе: произведения А. Вивальди, В.А. Моцарта, П. Чайковского, Б. Кемпферта, Г. Миллера, Г. Уоррена, Дж. Гершвина, И. Фролова, А. Цфасмана, М. Агабальянца, Е. Бутузовой и др.
С 21 марта по 2 апреля в Тверской филармонии пройдет XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «Барокко, романтизм и современность».
Фестиваль пройдет уже в марте
МУЗЕИ
Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи
В Тверской областной картинной галерее начинается цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи».
Первая лекция пройдет 27 февраля в 17 часов и будет посвящена ранней фотографии из коллекции ТОКГ - К. Даутендей. «Портрет писателя И.И. Лажечникова». 2-я пол. 50-х г.г. XIX века.
На лекции слушатели смогут познакомиться с ключевыми моментами истории изобретения и развития фотографии, первыми фотографическими техниками 40-х, 50-х гг. XIX в. (дагерротип, калотипия, отпечатки на соленой бумаге).
Лекции будут сопровождаться экспресс-выставками из фонда художественной фотографии ТОКГ.
Фонд художественной фотографии в ТОКГ был создан в 2009 году и сегодня располагает многими отпечатками признанных фотографов.
ул. Дм. Донского, 37, стр. 1 Выставочный зал в БЦ «Донской»,
Вход - 100 руб., включая вход на выставку произведений Бориса Федорова «Маэстро».
Количество мест ограничено. Телефон 39-80-35.
Фонд художественной фотографии впервые откроют для посетителя. Фото: ТОКГ
БИБЛИОТЕКИ
Военный киношедевр - «Человек № 217»
Тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) выдающегося советского режиссера Михаила Ромма.
Фильм удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.
В немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…
Библиотека им. А.И. Герцена, Горница
Тверской пр-т, 5.
23 февраля в 16.00.
Контактный телефон 34-82-14.
Вход свободный.
12+
ВЫСТАВКИ
«Волшебный клубок»
С 22 февраля в Твери начинает работать выставка вязаных игрушек Веры Федоровны Рассадиной «Волшебный клубок».
В экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючком: забавные снеговики, лягушки, поросята, обезьянки, котята, петушки, собачки и др.
Только с выходом на пенсию Вера Федоровна, перепробовав многие хобби, остановилась на вязании игрушек крючком. При этом рукодельница постоянно экспериментирует: чулочные куклы, букеты из конфет, украшение свадебных бутылок и многое другое. Но любовь к вязанию всё-таки продолжает вдохновлять её больше всего.
Библиотека имени А.И. Герцена, Детский зал
По 14 марта
Открытие выставки - 26 февраля в 16.00.
В экспозиции будут представлены самые удивительные игрушкиФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU