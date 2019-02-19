2019-02-19T16:09:24+03:00
Общество

В Google-картах насмехаются над тверским пантеоном Памяти павших в годы Великой Отечественной войны

Произошло это накануне 23 февраля
Виктория ТУШКОВА
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Около мемориала часто гуляют мамы с детьми и пенсионерыОколо мемориала часто гуляют мамы с детьми и пенсионерыФото: Виктория ТУШКОВА
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Вот уже несколько дней к названию пантеона Памяти в Google-картах добавлено нелепое в данном случае слово «ветеринарам». Так теперь и написано: «Пантеон Памяти ветеринарам». Мотивы данной выходки «остроумца» с извращённым сознанием объяснить сложно. Вероятно, недалёкий шутник решил сыграть на созвучии слов «ветераны» и «ветеринары». И сделал соответствующее изменение в картах. Ведь внести такую правку может каждый.

Когда памятнику вернут его истинное название - пока не известно. Фото: www.google.com/maps

Когда памятнику вернут его истинное название - пока не известно. Фото: www.google.com/maps

- Вряд ли это был взлом. Изменения в карты может вносить любой желающий - будут ли это сведения о какой-либо организации или географической точке. Но изменения вносятся не сию секунду. Они отправляются на модерацию, - пояснил технический директор компании «Медиа-Группа» Сергей Большаков. - Модератор, проверив информацию, отправляет заявителю выбранным им способом цифровой код. После того как заявитель этот код получит и внесёт правку, изменения отобразятся в карте.

Скорее всего, кто-то из модераторов компании Google отнёсся к своей работе спустя рукава и пропустил изменения без каких-либо проверок, благодаря чему неостроумная правка вот уже несколько дней красуется на популярных интернет-картах.

И скорее всего, мерзкая «шутка» не случайно появилась именно накануне 23 февраля - Дня защитника Отечества.

Кстати, в названии мемориала нет даже слова «ветераны». Архитектурная группа включает в себя белую ротонду с надписью «Пантеон Памяти» и каменные щиты, расположенные за ней, на которых под надписью «Слава героям!» выгравированы карты-схемы сражений на Калининском фронте, краткая история оккупации города, сведения о погибших людях и разрушенных зданиях.

Редакция «КП»-Тверь» отправила в сервис просьбу исправить название памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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