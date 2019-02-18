Хотите верьте, но качество жизни в Тверской области улучшилось на шесть позиций

В новом исследовании аналитики оценивали субъекты РФ по 70 показателям, среди которых уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и другие.

Оценка давалась по стобалльной системе, после чего региону присваивалось рейтинговое место в общем списке.

Как отмечают составители - эксперты агентства РИА Рейтинг, по сравнению с прошлым годом сильных изменений не произошло: лидеры и аутсайдеры в основном остались на своих местах. Москва, Санкт-Петербург и Московская область традиционно стали лучшими регионами по качеству жизни. В хвосте - Тыва, Карачаево-Черкесия и Забайкальский край.

Заметные перестановки произошли лишь в середине списка. Заметно ухудшили свои показатели Тамбовская область, Алтай, Красноярский край, Удмуртия и Чувашия: регионы потеряли от 6 до 7 позиций. Прибавили по 7-9 позиций Магаданская, Амурская и Оренбургская области, Чукотка, Северная Осетия и Сахалин.

Верхневолжье в этот прорывной список не попало, но всё же отметилось хорошим ростом - плюс шесть. Наш итоговый рейтинговый балл - 41,521. Место в рейтинге за 2018 год - 58 (место в рейтинге за 2017 год - 64).

Поскольку Тверь и Тверская область нечасто отмечаются в каких-либо исследованиях позитивно, весть, безусловно, радостная. Смущает лишь то, что совсем недавно Финансовый университет при Правительстве России опубликовал схожий анализ качества жизни в крупных городах России, где Тверь заняла предпоследнюю позицию из 78. Учитывая, что в регионе вряд ли живётся лучше, чем в областной столице, результаты двух исследований, мягко говоря, противоречивые.

Хотя всё становится понятным, если сравнить основные источники информации, которые использовались специалистами. В рассматриваемом нами списке от агентства «РИА рейтинг» основными источниками значатся различные министерства и ведомства - Минздрав, Росстат и прочие. Что касается рейтинга Финансового университета, в основу были положены социологические исследования. Какими они были, не уточняется. Но если среди них наличествовали опросы населения и иные источники, альтернативные открытым официальным данным, то противоречия в двух рейтингах становятся вполне объяснимыми.

Что касается наших соседей, в данном исследовании результат ниже, чем у нас, показали два региона: Новгородский (10,553 балла, 61-е место) и Вологодский (40,353 балла, 62-е место). В обоих, тем не менее, также наблюдается рост качества жизни по сравнению с 2017 годом.

Лучший результат среди наших соседей (не считая Московской области) у Ярославля: 49,597 балла и 27-е место. Правда, рост, по сравнению с 2017 годом, здесь составил всего один пункт. Далее идёт Смоленская область: 47,184 балла. Но вот ростом качества жизни в данном исследовании Смоленская земля похвастаться не может: по сравнению с 2017 годом она потеряла один пункт и оказалась на 39-м месте. Ближе всего к Тверской области Псковский регион: 41,602 балла и 58-е место (против 62-го в 2017 году).