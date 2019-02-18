С постамента памятника воинам-интернационалистам в Твери обрушились облицовочные плиты

В конце пошлой недели в Твери прошли торжества, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана. К памятнику воинам-интернационалистам, расположенному напротив Суворовского военного училища на Краснофлотской набережной, возложили цветы и памятные венки, рядом провели митинг.

А на выходных с кубического постамента, на который установлен памятник, обрушились облицовочные плиты, оголив две из четырёх строн постамента.

Обрушились две большие плитыФото: Виктория ТУШКОВА

Сейчас обломки уже убраны, комплекс памятника огорожен сигнальной лентой.

В городской администрации о случившемся известно.

- Памятник воинам-интернационалистам находится на балансе управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери. Обрушение произошло в связи с погодными условиями: в последние дни температура несколько раз переходила отметку ноль градусов, - собщили "КП"-Тверь" в отделе информации и аналитики администрации Твери. - На место уже приглашены работники специализированной организации, от которых мы ждём заключение о работах, которые необходимо будет провести для восстановления постамента и бюджете ремонта. Возможно, будут произведены работы по консервации монумента: для начала восстановительных работ скорее всего придётся ждать установления плюсовых температур. Памятник должен быть восстановлен к 1 мая, но, по возможности, это будет сделано быстрее.

Мемориал огораживают сигнальной лентойФото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА КП

Мемориальный комплекс памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и других «горячих точках» страны, был открыт в мае 2006 года.

В центре комплекса, на постаменте, расположена модель земного шара, с указанием всех «горячих точек», где воевали уроженцы Тверской области.

На окружающих памятник гранитных колоннах высечены имена 255 бойцов, погибших тверских воинов, почти половина из которых — афганцы.