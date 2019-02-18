2019-02-18T13:19:51+03:00
Общество

С постамента памятника воинам-интернационалистам в Твери обрушились облицовочные плиты

Памятник должны восстановить к 1 мая
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Так сейчас выглядит памятникТак сейчас выглядит памятникФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В конце пошлой недели в Твери прошли торжества, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана. К памятнику воинам-интернационалистам, расположенному напротив Суворовского военного училища на Краснофлотской набережной, возложили цветы и памятные венки, рядом провели митинг.

А на выходных с кубического постамента, на который установлен памятник, обрушились облицовочные плиты, оголив две из четырёх строн постамента.

Обрушились две большие плиты Фото: Виктория ТУШКОВА

Обрушились две большие плитыФото: Виктория ТУШКОВА

Сейчас обломки уже убраны, комплекс памятника огорожен сигнальной лентой.

В городской администрации о случившемся известно.

- Памятник воинам-интернационалистам находится на балансе управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери. Обрушение произошло в связи с погодными условиями: в последние дни температура несколько раз переходила отметку ноль градусов, - собщили "КП"-Тверь" в отделе информации и аналитики администрации Твери. - На место уже приглашены работники специализированной организации, от которых мы ждём заключение о работах, которые необходимо будет провести для восстановления постамента и бюджете ремонта. Возможно, будут произведены работы по консервации монумента: для начала восстановительных работ скорее всего придётся ждать установления плюсовых температур. Памятник должен быть восстановлен к 1 мая, но, по возможности, это будет сделано быстрее.

Мемориал огораживают сигнальной лентой Фото: Виктория ТУШКОВА

Мемориал огораживают сигнальной лентойФото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА КП

Мемориальный комплекс памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и других «горячих точках» страны, был открыт в мае 2006 года.

В центре комплекса, на постаменте, расположена модель земного шара, с указанием всех «горячих точек», где воевали уроженцы Тверской области.

На окружающих памятник гранитных колоннах высечены имена 255 бойцов, погибших тверских воинов, почти половина из которых — афганцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В селе Самарской области частник выкупил здание школы, почту и медпункт "выселяют" в никуда
Новый собственник постановил: убрать жизненно важные учреждения из аварийного здания. Теперь жителям умирающего села даже негде будет заплатить коммуналку и купить продукты
Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии
Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса
«Если не пьяный и не разит алкоголем за версту, то печать поставили, и поехал», - водитель маршрутки рассказал правду о том, как возят горожан в Твери
«КП»-Тверь» подсчитала и выяснила, что муниципальные власти отдают на откуп частникам не менее 90% рынка пассажирских перевозок
Новости 24
Пьяный житель Твери избил своего сына за то, что тот решил поужинать в комнате
В Твери разрушается памятник воинам-интернационалистам
Автомобилист сбил женщину в центре Твери
Пожарные спасли из горящей квартиры в Тверской области двух мужчин
При столкновении двух легковушек в Твери пострадал девятилетний мальчик
Открытые люки на улице Маршала Конева в Твери наконец-то заложили бетонными блоками
Активисты расскажут юным жителям Тверской области, как обезопасить себя в Интернете
Автомобилист насмерть сбил пожилую женщину под Тверью, двигаясь задним ходом
Очередной водитель собрал "паровозик" из трех машин на перекрестке в Твери
Обнаружено более 230 нарушений в рамках операции "Снегоход" в Тверской области
На этой неделе плановые отключения электричества ожидаются в Заволжье, Пролетарке и центре Твери
Автоинспекторам в Тверской области пришлось стрелять по колесам машины, за рулем которой ехал пьяный водитель
В Тверской области начались первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
В Ржеве Тверской области глыба льда чуть не упала в коляску с ребенком
Тверская областная картинная галерея начинает знакомить со своим фондом фотографии
В Бежецке Тверской области задержан 41-летний закладчик наркотиков
В Тверской области задержана бригада из шести человек, незаконно рубившая лес
По факту обрушения деревянного навеса в Твери возбуждено уголовное дело