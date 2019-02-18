Учиться работать единой командой!

Удомля в третий раз стала столицей региональной метапредметной олимпиады.

В мероприятии, которое состоялось 8 февраля в Центре общественной информации КАЭС, участие приняли 68 учеников в составе 17 команд муниципалитетов из самых разных населенных пунктов Тверской области: Калязина, Лихославля, Осташковского городского округа, Кесовогорского района и др.

Уникальное интеллектуальное состязание проекта «Школа Росатома» - метапредметная олимпиада – является одним из самых любимых и востребованных мероприятий для удомельских школьников. Именно поэтому опыт проведения метаолимпиады был распространен и на всю Тверскую область.

Организатором мероприятия в Удомле традиционно стало Управление образования администрации городского округа. Удомлю представили ребята из школы № 5 – серебряные призеры муниципального этапа VI метапредметной олимпиады образовательного проекта «Школа Росатома», который состоялся в Удомле в последних числах января.

На открытии третьей региональной метапредметной олимпиады участников приветствовал директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов, который высоко отметил значимость этого интеллектуального конкурса.

- Самое главное, что метапредметная олимпиада дает возможность не только применять полученные знания по предметам, но и прослеживать взаимосвязь между событиями, уметь анализировать, видеть проблему в комплексе. Для современных специалистов из разных областей это важные компетенции, - подчеркнул Виктор Игнатов.

Олимпиада прошла в Центре общественной информации КАЭС. Фото: КАЭС

Увлекательные задания, командная работа, презентационный этап, участие в развлекательных мероприятиях – обязательные составляющие незабываемого дня в проекте «Школа Росатома».

Третье место завоевала команда школы № 17 Твери, на втором - ученики гимназии № 7 из Торжка, абсолютную победу одержала команда гимназии № 1 Бежецкого района.

Светлана Сипунова