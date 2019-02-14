На счастье! Серебряную подкову с бриллиантом в День влюбленных в Твери выиграли студенты-юристы

14 февраля в эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) поставили яркую, а в некоторых местах и страстную по эмоциям точку в конкурсе "Поделись историей любви!"

Напомним, участники присылали в редакцию рассказы о том, как они познакомились со своей половинкой, как поняли, что это именно их судьба или как сделали предложение. Сюжет мог быть самый разный, а вот ключевое слово должно быть одно - любовь.

Большинство читаталей в процессе голосования отдали свои предпочтения удивительной Олимпийской истории Анны и Юрия Буданцевых. На втором месте оказалась история в стихах от студентки Валерии Рябининой.

Именно эти две пары и должны были сойтись в поединке в эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) 14 февраля. В День влюбленных должно было решиться, кому же достанется главный приз - Серебряная подкова с бриллиантом от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако, по личным причинам семья Буданцевых прийти в эфир не смогла и передала свои полномочия следующей паре - Сергею и Людмиле Полховским. Правила, есть правила, их уже нельзя было исправить или отменить.

По итогам вопросов-ответов, загадок и разгадок победителями стали студенты-юристы ТвГУ Валерия Рябинина и Сергей Истошин.

На счастье! Фото: Елена Дегтярева

- Ребята, вы знали, что победите?

- Ну, как, мы надееялись и верили в победу, как и все участники любого состязания. Но у вас было не страшно, а весело и интересно.

- Как вам удалось набрать так много голосов за вашу историю в стихах? Всех друзей подключили?

- Разумеется. Мы не только всех друзей и родных подключили, но и знакомых со всей России (смеются).

- Самый отдалённый уголок, где за вас голосовали?

- Владивосток.

- Сразу видно, что вы профессионалы и в конкурсах, и победах.

- Вы угадали. Я участвовала в 2013 году в конкусе "Мисс Тверь", а позже в "Мисс студенчества России" и в "Красе студенчества России". И как раз там и нашла много друзей и знакомых. Они и на этот раз поддержали.

- Если бы вы не были участниками, то за какую бы пару вы голосовали?

- Сложно сказать. Каждая из них была красивая и со своей интересной историей.

- Сегодня День влюбленных. Вы отмечаете этот праздник?

- Раньше не отмечали, У нас нет привязанности к датам. Неожиданные встречи, подарки и походы куда-то гораздо ярче запоминаются, чем запланированные. Но теперь, тем более после победы, думаю у нас появится новая традция и 14 февраля.

- Любовь у вас уже есть. Серебряная подкова на счастье появилась. Остается один вопрос - а свадьба когда?

- Всему свое время, - засмеялись молодые.

ИСТОРИИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Сергей и Людмила Полховские

Добрый день, уважаемая редакция! Меня зовут Людмила, а моего мужа Сергей. Наша история может быть, чуточку банальна, но все же подтверждает, что свое счастье и свою любовь чувствуешь с первой встречи...

В 2009 году, когда сайты знакомств набирали популярность, мы тоже не "прошли" мимо... В один прекрасный день, на сайт знакомств мне пришло сообщение, с предложением познакомится, но так как мы оба (как потом выяснилось) не любим просто писать, то обменялись телефонами...

Он жил в Торжке, а я в Твери. Мы все были увлечены своей работой и были одиноки... Когда мы первый раз созвонились, то болтали по телефону часа 2, как-будто старые друзья, обо всем и не о чем... Так мы общались полгода, и перед праздником светлой Пасхи мы встретились. Это было 2 апреля 2010 года, и с этого дня больше не расставались! Через недели три он предложил мне выйти за него замуж и чтоб я родила ему дочь...

16.10.10 мы стали мужем и женой. И как по заказу в 2011 году у нас родилась доченька Катя, а в 2012 году родился сын Марк, и в 2014 году мы стали многодетными родителями, у нас родился ещё сыночек Игнат!!!

Конечно, как многие семьи, мы можем ругаться, спорить, но мы счастливы вместе и мечтаем встретить старость в своём доме в окружении наших детей и внуков!!! Именно это и есть счастье!!!

Сергею и Людмиле Полховским досталась "Александритка" с денежным номиналом. Фото: Елена Дегтярева

Валерия Рябинина

Учились двое в одном из лучших университетов

И так сложилось, что даже на одном из факультетов.

Первые несколько лет –

как студенты-зануды.

Различные олимпиады, решение домашнего задания.

Одна за другой конференции, и, конечно, экзамены.

Понимание с полуслова, общие интересы

«Как повезло мне с другом!» - как начало пьесы.

Всё получалось у них в учебе, в работе,

Но не всё гладко складывалось в любви.

«Почему?» - задавались они вопросом.

«Преуспеваем во всём, кроме любви?».

Как в зеркало видели нужное для себя и ценили,

Но встречаться друг с другом, не было мысли

«Вы что? Да зачем? Нам и так хорошо».

Но ситуация сложилась иначе,

Все решилось само.

У него намеченный отпуск.

Вокзал. Прощание. Слёзы. Объятие.

И тишина... У обоих…

«Что это было? Искра?»

Ночные беседы, советы друг другу, поддержка издалека,

А дальше... Однажды послание…

"…хоть немного, но ты увидишь то, что вижу я".

А там пейзажи и, конечно же, розы.

«Хм, романтично!» - подумала я.

Но странно, зачем? Почему именно мне?

«Я не романтик» - он утверждал многократно.

Пришло сообщение:

«Собираюсь и еду обратно!».

Ожидание встречи.

Снова вокзал. Намеченное место.

Нет, его нет. И на связь не выходит...

И вот, наконец...

Сердце стало биться сильнее.

Что случилось?

Объятия, да!

Наконец-то он рядом! Ура!

Нет, мне кажется, я не влюбилась,

Но прогулки, беседы, друзья…

Нет, я ошиблась.

Всё-таки тянет меня.

А может мне всё кажется это?

И я всё придумала?

Как вдруг сообщение…

"Доброе утро, милая".

Что?! Показалось?!

А правильно ли я прочитала?!

Он думает…

«Надеюсь, я не перегнул».

«Не буду я спрашивать, чего она хочет,

я это знаю и так, я это вижу».

Одна только мысль:

«Мне срочно нужно узнать, кто я ему?»

В ответ твердое: "девушка"!

Секунды смятения и…

Всё обратного пути нет.

Теперь это наша история!

Беречь нужно друг друга,

Ценить!

Ведь сложно найти по душе человека,

И сильно его любить.

Вручение подарка состоялось в Свадебном сквере Твери. Фото: Елена Дегтярева