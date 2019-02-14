Афиша с 14 по 18 февраля: Гусарский бал, История Любви и концерт Евгения Окунева

Всего две недели и - весна... Вам верится? Мне - нет. А значит надо собраться и осознанно увидеть и прочувствовать все прелести уходящей зимы - снежные тропинки в лесу, морозный воздух и ощущение покоя и гармонии.

А еще успеть побывать на зимних встречах, праздниках и фестивалях. Зимних, но в которых уже сейчас чудится едва уловимый запах подснежников.

ПРАЗДНИКИ

Гусарский бал

В Твери состоится «Гусарский бал» в атмосфере XIX века. Посетить его могут все желающие. Для гостей запланированы не только танцы, но и развлекательная программа. Специальным гостем события станет театр исторического танца «Реверанс» из Клина.

На балу можно будет станцевать вальсы, польки, мазурки, кадрили, исполнить и другие яркие танцевальные номера. Организаторы обещают, что научат выполнять сложные элементы даже тех, кто еще никогда не пробовал.

Дворец культуры «Химволокно»

17 февраля в 15.00.

Кому - бал, а кому - крестьянская "вечорка"

Фольклорная "Вечорка"

В воскресенье, в Доме народного творчества Твери (ТОДНТ) пройдет очередная фольклорная "Вечорка". Организаторы - Управление по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ, Центр славянской культуры совмество с ТОДНТ.

На встрече будет звучать старинная крестьянская музыка, под которую гости смогут танцевать заводные парные танцы.

Внимание! Возрастное ограничение - от 14 до 30 лет.

Сменная обувь обязательна.

Адрес: ул. Советская, 42.

17 февраля с 16.00. Время мероприятия с 17.00 до 20.00.

Вход свободный.

Все приглашают в Ботанический сад!

"Птичья столовая"

В Ботаническом саду ТвГУ состоится традиционный семейный праздник "Птичья столовая".

Посетителей ждут: конкурс на лучшую кормушку, походы по Саду с орнитологами, игры, ботанический чай из самовара (не забудьте взять с собой свои чашки и кружки!), а также выставка фиалок в гостиной Сада и прогулки в Зеленом доме.

Как принять участие в конкурсе кормушек читайте здесь.

Ботанический сад

17 февраля в 12.00.

ФЕСТИВАЛИ

Детская программа на Неделе тверской книги

12 февраля в библиотеке имени Горького Твери стартовала XXV Неделя тверской книги.

Помимо лекций, выставок и презентаций новых изданий для взрослого читателя предусмотрена программа и для читателя юного.

В рамках детской программы пройдут следующие встречи.

15 февраля в 16.00 (актовый зал) - встреча с писателем Гайдой Лагздынь. Презентация новых книг.

16 февраля в 13.30 (актовый зал) - авторы детских книг, руководители издательства «Элитон» Нина и Вячеслав Метлины приглашают своих взрослых и юных читателей на творческую встречу.

В программе: рассказ о творческой и писательской деятельности, презентация проекта «Фестиваль сказок на Каве», музыкальные номера от юных артистов, ответы на вопросы, фотосессия и автограф-сессия (все желающие смогут приобрести книги и получить автографы).

16 февраля в 15.00 (зал нотно-музыкальной литературы) состоится презентация книги Елены Лучнёвой «Стихи и стихии».

Тверская поэтесса прочитает произведения, поднимающие вопросы взаимодействия и противостояния человека как его внутренним стихиям, так и стихиям внешнего мира, а также стихи, обращённые к малышам и детям младшего школьного возраста.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

14 февраля 18.30 - концертная программа ко Дню всех влюбленных!

Вокальная группа «ПЯТЕРО» с программой «О любви».

В первом отделении концерта прозвучат известные и всеми любимые песни: «Там, где клён шумит», «Любовь, похожая на сон», «Ты мне не снишься» и др. Второе отделение отдано хитам зарубежной эстрады, среди которых знаменитые «Besame mucho», «New-York», «Hitthe road, Jack» и др. Все песни звучат в оригинальных авторских аранжировках.

17 февраля в 12.00 - концертная программа для детей «Бременские на БИС» (концертное исполнение всемирно известного мюзикла Г. Гладкова на слова Ю. Энтина «Бременские музыканты»).

Муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Дирижёр – Александр Некрасов.

Солисты: Ксения Позднева, Олег Григоращенко.

После представления состоится грандиозная битва детских хоров (интерактивная часть программы).

19 февраля в 18.30 - концерт фортепианной музыки.

Танел Йоаметс (фортепиано, Эстония).

В программе: произведения Ф. Шуберта, К. Дебюсси, Ф. Шопена.

Евгений Окунев приглашает на сольный концерт. Фото:из архива автора

Сольный концерт Евгения Окунева.

Солист и основатель группы «Deja Vu», полуфиналист телевизионного конкурса «Новая звезда», ученик Ларисы Долиной о своем концерте говорит так: «Без ложной скромности скажу, что это будет грандиозно! Я буду петь для вас под аккомпанемент прекрасной Юлии Кутузовой и... в сопровождении Военногооркестра Академии воздушно-космической обороны (художественный руководитель - военный дирижёр майор Александр Морозов)!»

В программе прозвучат произведения: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова, русские народные песни, песни военных лет, неополитанские песни, авторские песни и др.

Выступление украсит танцевальный дуэт Наталии Черниной и Евгения Гуреева.

- Я очень постарался, чтобы вам было удобно и комфортно: мой концерт состоится в субботу, и вход на него будет СВОБОДНЫЙ! - уточняет Евгений Окунев.

ДК «Литвинки»

16 февраля в 16.00.

Вход свободный.

Императорский дворец приглашает на свидание

ТЕАТР

«Свидание. Истории любви»

По просьбам зрителей в Императорском дворце музейно-театральные программы в 2019 году будут проходить не только в выходные дни, но и по пятницам.

Первая пятничная встреча в Башне искусств дворца – «Свидание. Истории любви».

Тема любви в русском искусстве получила особое звучание – романтическое, целомудренное, таинственное. Интересно будет проследить, как развивался сюжет свидания в русской живописи и литературе XIX–XX веков.

Зрителей приглашают в путешествие в художественный мир Константина Коровина (1861–1939) – живописца редкого многогранного дарования и самобытного писателя. Ученый секретарь ТОКГ Мария Шувалова в одном из залов галереи представит полотно мастера «Вечер», а чтец Алексей Зинатулин исполнит рассказ художника «Первая любовь». 12+.

Императорский дворец

ул. Советская, д. 3.

15 февраля в 18.00.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.

Стоимость билета – 200 руб.

«Собачье сердце»

Театр-студия «Премьер» приглашает взрослых и детей на спектакль «Собачье сердце». Жанр постановки - социально-философская драма по мотивам повести Михаила Булгакова.

Москва, 20-е годы. Профессор Филипп Филиппович Преображенский достиг больших успехов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал необычный эксперимент – операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции не оправдали ожиданий профессора: Шарик вместо омоложения постепенно начал принимать человеческий облик!

История с собакой, превратившейся в человека, быстро стала известна в медицинских кругах, а затем оказалась достоянием и бульварной прессы.

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

15 февраля в 19.00.

Возраст: 12+

Продолжительность: 2 часа 30 минут (с одним антрактом).

Билеты: 200–400 рублей.

Добро пожаловать на спектакль!

ВЫСТАВКИ

В Твери продолжается выставка «Фототехника XX в.», организатором которой выступил известный тверской фотограф Павел Осадчик.

Очередная встреча в рамках выставки пройдет 16 февраля в 15.00. Тема лекции – «Первые русские фотографы» (Сергей Левицкий, Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Сергей Прокудин-Горский). Посетители также увидят документальный фильм Л. Парфёнова «Цвет нации».

Приглашают всех желающих.

Детский музейный центр

ул. Советская, 3а.

16 февраля в 15.00.

Входной билет в ДМЦ для взрослых - 100 руб., для студентов и пенсионеров - 60 руб., дети до 16 лет - бесплатно.

Добро пожаловать в Индию!Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Индийский храмовый танец: из глубины веков"

Центр славянской культуры ТвГУ приглашает всех желающих в Творческую гостиную ТвГУ посетить новое интересное событие "Индийский храмовый танец: из глубины веков".

Лекцию-демонстрацию и мастер-класс проведет культуролог, историк мировой культуры, востоковед (специалист по культуре и искусству Индии), руководитель народного ансамбля индийского танца "Бхарат" Марина Александровна Брынова.

На лекции расскажут:

- об истории возникновения и развития классического храмового танцевального искусства в Индии, а также о существовании различных форм и стилей индийских ритуальных танцев;

- о разных видах танцевальных практик, их сходствах и различиях;

- о оздоровительном эффекте, который таит в себе древняя практика натья-йога (йога танца).

На практических занятиях каждый участник получит возможность лично прикоснуться к тайнам древнего сакрального искусства.

ул. Симеоновская, д.46

16 февраля в 15:00.