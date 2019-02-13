Граффити-художник из Твери мечтает преобразить облик города

Во многих мирова распространена практика, когда на серых фасадах домов появляются граффити - иногда спорные по качеству рисунки, а иногда произведения искусства. Такие картины не только удачно разбавляют урбанистический облик города, но и служат в том числе магнитом для потенциальных туристов. До нашей страны общемировой тренд добрался совсем недавно, а до Твери и вовсе можно сказать, что вчера.

В октябре прошлого года на фасаде дома № 32 по Смоленскому переулку художник Виктор Лебедев (Джокер) нарисовал портрет великого русского писателя Александра Солженицына. Однако творческий порыв художника был встречен общественностью неоднозначно. На просторах интернета разгорелась жаркая дискуссия о роли писателя в жизни страны. Одни называли его предателем, другие - патриотом. В итоге было принято решение, что дальнейшую судьбу портрета писателя решат местные жители, однако ясности в этом деле нет до сих пор.

- Насколько мне известно, рисунок про Солженицына хотят убрать - не хватило активности жителей дома, поддерживающих работу, а настроенные против оказались как раз очень активны, - рассказывает «КП»-Тверь» Виктор Лебедев.

Художник решил проявить инициативу и обратился в управляющую компанию с предложением организовать собрание, чтобы попытаться сохранить рисунок. Однако Джокеру объяснили, что жильцы сами разберутся, и попросили предоставить свои вопросы в письменном виде.

Дальнейшая судьба портрета Солженицына остается под вопросом, однако тверской художник не опускает руки. На своей странице в социальной сети он организовал голосование за будущий проект - портрет одного из известных людей на стене дома. На момент написания материала на первом месте находился Афанасий Никитин, следом шел Михаил Тверской, а замыкал тройку вариант «не важно кого, пусть рисуют, будет лучше, чем просто стена». При этом выдающийся баснописец Иван Крылов, чьё 250-летие отмечалось 13 февраля, расположился лишь на четвертом месте.

- Идея в том, чтобы восстанавливать нашу общую память. С помощью рисунков оживить мысли, труды и идеи выдающихся людей, связанных с городом, странной, миром. Опрос сделан, чтобы узнать, как жители смотрят на эту идею и что им вообще хотелось бы видеть в подобных работах. Всем не угодишь, это само собой понятно, но, когда учитываются разные мнения, складывается некоторая общая картина. Приятно то, что вообще росписи стен и фасадов находят отклик и поддержку, - комментирует суть своего проекта Виктор Лебедев.

В завершение мы поинтересовались у художника, какие уроки он извлек из не очень приятной ситуации с портретом Александра Солженицына.

- Просто будем следовать формальным требованиям согласования. Если есть стена дома, то пойдем в управляющую компанию, в департамент архитектуры, - заявил художник.

Остается надеться, что бюрократические препоны на дадут затухнуть таланту Виктора Лебедева, который делает наш город чуточку, но все-таки лучше.