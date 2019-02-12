Тверской актер Георгий Пономарёв: Мне предложили показать пример и уволиться из Театра драмы. Я согласился

На днях в городе поползли слухи, что в Тверском театре драмы предлагают уволиться по собственному желанию самым возрастным членам творческого коллектива.

Как выяснилось, это оказалось правдой: написать заявление предложили ведущему режиссеру театра Валерию Персикову, заслуженным артистам России Георгию Пономареву и Виталию Синицкому, а также артисткам Наталье Бурдиной и Зое Андреевой.

Звонки в Театр драмы ничего не дали, на телефон не отвечали. Однако, слухи обрели реальность, когда мы дозвонились до Георгия Пономарева. Трубку он взял не сразу. Услышав наш вопрос, задумался на пару секунд и устало выдохнул:

- Действительно, так и есть. Меня вызвали, сказали, в театре надо освобождать места для молодежи, и я, как старший и уважаемый товарищ, должен подать пример. Я сказал - хорошо, я подам пример. Как я могу не согласиться, что труппу надо омолаживать и приглашать молодых. Это действительно необходимо. Я и в заявлении так написал.

- Но вы Почетный гражданин Твери, Заслуженный артист России...

- Ну, что делать.. Может быть это неважно. Меня попросили - "Пожалуйста". Пожалуйста, я не стал возражать.

- Вас это расстроило?

- Ну, как не расстроило... (печально усмехается). Я до сих пор не могу смириться с этим.. Как-то так.. Просыпаюсь каждую ночь в 3 часа и больше не сплю. Но какое это отношение имеет к тому, что я написал заявление? Если омоложение труппы руководство решило начать с меня, значит оно считает, что я ничего не сделал или мало делаю сейчас. Что спектакль Михаил Тверской ничего уже не значит. Хотя, если бы не было спектакля, о Михаиле Тверском не стали бы сегодня говорить так широко, а значит и не было бы памятника, не было бы и празднования в прошлом году 700-летия со дня его гибели. Напоминать об этом мне не хотелось. К сожалению, сейчас все решают деньги.

В прошлом году спектаклю "Михаил Тверской" исполнилось 30 лет. Фото: с сайта www.budennovsk.su

- А разве нет традиции, когда актеров красиво провожают?

- Уже после увольнения я признался, что в этом году исполняется 60 лет моей творческой деятельности. Мне сказали, что об этом помнят и отметят должным уровнем. Но вроде бы постфактум это странно отмечать... Вы так не думаете?.. Но я никому не жаловался, да и не рассказываю никому. Но если звонят журналисты, то отвечаю, как есть. Скрывать то нечего.

- А если вдруг что-то изменится и вас позовут обратно ? Например, работать на договорных отношениях.

- А мне так и сказали, что меня будут по договору приглашать на разовые спектакли. Как халтурка такая будет. Но когда я спросил, сколько это будет стоить, мне ничего не ответили.

- Коллеги что-то говорят?

- Кое-кто звонил. Говорят, что в ужасе от новости, что театр гудит, что актеры наше увольнение начали примерять на себя. И, если честно, меня они завели, я то к этому отнесся более-менее спокойно. Хотя... Человек, который лишается театра лишается и еще одной вещи. Может быть вы видели, что артистов, когда они уходят из жизни, провожают со сцены. А уволенный актер этой привилегии, лишается. Его провожают у подъезда и потом на кладбище. И вот это меня беспокоит и кажется неуважительным.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Георгий Пономарёв является автором и исполнителем композиций по произведениям Пушкина, Тютчева, Есенина, Твардовского, Гамзатова, Солоухина и др. Как режиссер поставил на Малой сцене спектакли: «Михаил Тверской» Балашова, «Алексий и Михаил», «Пушкинские Монологи» Пономарева. Автор книги «Отечестволюбец Михаил Тверской: Последние дни первого великого князя всея Руси» (1998 г.).

С 1994 года председатель Общества Михаила Ярославича Тверского. Награжден знаком губернатора Тверской области – крест св. Михаила Тверского. Преподаватель Тверского курса Высшего театрального училища им. Щепкина. В 2008 году награжден орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В 2017 году присвоено звание «Почетный гражданин города Твери».

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА

Светлана Вержбицкая: Новая форма взаимоотношений с театром предполагает продолжение работы и актеров, и режиссера. Фото: ТАТД

13 февраля директор Тверского Театра драмы Светлана Вержбицкая, прокомментировала спорную ситуацию.

- К сожалению, коллектив Тверского академического театра драмы давно ощущает трудности дальнейшего развития театра и его репертуара без омоложения актёрской труппы. Учитывая крайне низкую загруженность на сцене, почтенный возраст, мной было предложено сменить форму трудовых взаимоотношений на договорную заслуженным артистам России Георгию Пономарёву и Виталию Синицкому, артисткам Зое Андреевой и Наталье Бурдиной. Новая форма взаимоотношений с театром предполагает продолжение жизни всех репертуарных спектаклей с их участием на сцене. И, что остаётся вне всяких сомнений, сохранение высокого уважения к их яркому сценическому пути, почёта к их актёрскому таланту. В связи с этим артисты написали заявление об увольнении по собственному желанию и дали согласие на продолжение работы в театре по договору. Процесс оформления данных документов идёт с 11 февраля.

Ситуацию с режиссером Валерием Персиковым Светлана Вежбицкая выделила отдельно.

- Ситуация непонимания, сложившаяся с режиссёром Валерием Персиковым, меня расстраивает. Так как во время общеизвестного планирования театром репертуарного плана на 2019 год от него не поступило новых предложений о будущих желаемых постановках. В конце 2018 года репертуарный план на 2019 год был сформирован полностью, запланировано к представлению для зрителей 7 новых премьерных спектаклей. В связи с невозможностью выпуска в театре восьмого спектакля в 2019 году, я предложила Валерию Александровичу продолжить работу режиссёра-постановщика в 2020 году по договору, от чего он отказался. Поэтому мы были вынуждены принять решение о сокращении его должности на период 2019 года, о чем ему было объявлено 8 февраля. Я бы хотела, чтобы Валерий Александрович подарил тверской сцене и любящим его постановки зрителям в 2020 году новые премьерные спектакли, и надеюсь, что он изменит своё решение о сотрудничестве с театром.