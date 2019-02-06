Тверь вошла в десятку городов России с самой плохой уборкой дорог и дворов от снега

Тщетны попытки чиновников и коммунальщиков создать для Твери имидж чистого города. Несмотря на официальные отчёты о круглосуточной уборке и рекордном количестве снега, вывезенном за пределы Твери, мы продолжаем ломать ноги о ледяные глыбы и утопать в грязной снежной каше.

Привыкшие к коммунальным неприятностям горожане при случае всё же не упускают возможности дать происходящему ёмкую оценку, которая отразилась в очередном исследовании портала Domofond.ru.

Исследователи провели опрос среди 3778 человек из 48 городов России, каждому из которых было присвоено место в двух списках: рейтинге качества уборки дорог и рейтинге качества уборки придомовых территорий.

Выяснилось, что худшие оценки уборке дорог и дворов дают жители Орла, соседнего с нашим регионом Ярославля и Саратова. Лучше всего чистят города привыкшие к суровым зимам сибиряки в Сургуте, Тюмени и уральцы в Перми.

Тверичане дружно поставили коммунальщикам «неуд». Больше половины опрошенных (56%) оказались недовольными уборкой автомобильных дорог. И целых 80% признали из рук вон плохим зимнее содержание придомовых территорий. В результате в рейтинге уборки дорог среди 48 городов мы заняли 40-е место (или девятое с конца списка), а заснеженные дворы поместили нас на 39-ю позицию (десятую с конца).

В городе не убирают снег ни во дворах, ни в паркахФото: Виктория ТУШКОВА

Уборку дорог опрашиваемые в общем оценили более лояльно, чем содержание своих дворов и пешеходных территорий. Так, если вывоз снега с городских магистралей или использование реагентов на дорогах отметили около 40% опрошенных, то дворников, скалывающих снег с тротуаров, видели лишь 13,9%. Практика показывает, что это, увы, характерно и для Твери.

Что касается столиц, то Москва в рейтинге уборки дорог заняла 13-е место от начала списка (23% недовольных), а состояние дворов поместило столицу на 11-е (38% недовольных).

Санкт-Петербург по чистоте дорог занял 38-ю позицию (57% недовольных), а по уборке дворов — 25-ю (62% недовольных).