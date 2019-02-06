Прочитай историю и выбери самую влюбленную пару Твери!

В конце января тверская "Комсомолка" объявила о старте конкурса "Поделись историей любви!"

От участников требовалось совсем немного - рассказать о том, как они познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно их судьба или как сделали предложение. Сюжет мог быть самый разный, а вот ключевое слово должно быть одно - любовь.

И вот,через две недели мы публикуем рассказы и фотографии участников.

Надо сказать, что каждая из историй удивительна и прекрасна.

Некоторые о крепких больших семьях, другие о только-только начинающейся нежной любви. Есть и трепетная история в стихах, и совершенно невероятные рассказы, прочитав которые, тут же начинаешь верить в слово "судьба". А есть и еще одно очень личное письмо. И пусть оно не совсем входит в рамки нашего конкурса, но оно также о любви, а значит заслуживает того, чтобы его опубликовали . И, возможно, тот самый человек, кому оно адресовано, его прочитает.

Друзья, читайте, выбирайте и голосуйте за лучшую пару!

Напомним, что подведение итогов состоится - 12 ФЕВРАЛЯ в 13.00.

ВНИМАНИЕ!! Две пары, набравшие наибольшее количество ВАШИХ голосов, будут приглашены в эфир радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) в День влюбленных. Здесь и пройдет борьба за главный приз - Серебряную подкову с бриллиантом от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. Им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.