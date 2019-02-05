Совсем обледенели: Кладбищенские оградки в центре Твери обросли льдом, окончательно изуродовав исторический центр

Недавно в Твери прошёл Арктический фестиваль. Глубинная задумка проведения праздника именно в Твери становится понятной, если сейчас выйти на набережную Степана Разина. Гордость архитектурной мысли, жемчужина Твери превращена в ледовое позорище, от которого у тверичан лицо заливает краской стыда перед приезжими. Набережная превращена в наглядный пример трудной проходимости полярных торосов и паковых льдов...

С приходом зимы передвигаться по городу стало особенно тяжело. Однако, если вы окажетесь на набережной Степана Разина, все предыдущие препятствия покажутся вам лёгкой разминкой. Вдоль домов, огороженных кладбищенскими оградками - позором культурного человека, но гордостью городского чиновника, - выросли снежные горки, которые из-за перепада температур заметно окрепли. Добавьте к этому огромные сосульки, которые время от времени падают вниз и врастают в снег, и в сумме вы получите непригодное для пешеходов пространство.

Набережная Степана Разина превратилась в ледяную полосу препятствийФото: Альберт БОЙКОВ

Высота снежных заносов в самых пиковых местах достигает 40 сантиметров, а чтобы пройти по ним, нужно обладать хорошей координацией. Слишком скользко под ногами. Пока корреспондент «КП»-Тверь» находился на месте, лишь два человека осмелились пересечь полосу препятствия, то и дело поглядывая вверх, откуда в любой момент могли упасть ледяные глыбы.

На одном из домов висит табличка, которая гласит о том, что памятник XVIII века охраняется государством, а его повреждение карается законом. В нынешних реалиях эта надпись похожа скорее на издёвку. Время от времени возникает ощущение, что в городе нет места не только для памятников, но и для людей.При этом там, где нет забора, нет и снежных горок. Вывод напрашивается сам собой. Именно ограждения не дают спецтехнике выполнить свою работу - очистить тротуар. Машины просто не проходят по габаритам.

К памятнику архитектуры подобраться можно, но сложноФото: Альберт БОЙКОВ

Напомним, что в августе 2018 года набережная Степана Разина, построенная в XVIII веке, неожиданно потеряла свой привычный облик. Проезжая часть дороги была обнесена забором, который, со слов администрации Твери, должен был обеспечить безопасность ребят из школы № 16. Чиновники также пояснили, что при возведении забора они руководствовались не только обеспокоенностью за здоровье школьников, но и неким ГОСТом. Кроме того, проделанная работа была согласована с ГИБДД, а поэтому вопросы о целесообразности возведения ограждения должны были отпасть у горожан сами собой.

Спустя время в эфире радио «Комсомольская правда 99,3 FM» начальник Управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных пояснил позицию ведомства по этому вопросу. Оказалось, дорожные полицейские вносили предложение оборудовать подобными ограждениями пешеходный переход только через Студенческий переулок, напротив школы, но не по набережной Степана Разина.

Заинтересовались новоявленными кладбищенскими оградками и в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Ведомство выпустило два предписания, где сообщило о нарушениях закона при возведении ограды и даже предписало её демонтировать. Позже дело дошло до Арбитражного суда, но никаких заметных для глаз изменений всё ещё не произошло.