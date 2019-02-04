2019-02-04T15:48:48+03:00
Общество

Калининская АЭС: более 500 млн рублей составила дополнительная прибыль в январе

В январе 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,644 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 104%.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
фото: пресс-служба Калининской АЭСфото: пресс-служба Калининской АЭС
Изменить размер текста:

В энергосистему отпущено 2,516 млрд кВтч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 88,86% (при плане 85,42%).

Таким образом, дополнительная прибыль составила более 500 миллионов рублей. Доля выработанной КАЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составила более 81%.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

В 2018 году Калининская АЭС выработала 35,187 млрд кВтч электроэнергии, что стало рекордом за всю историю эксплуатации атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Новости 24
Служба занятости Тверской области в 2018 году трудоустроила более 250 выпускников
12-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой в Твери
Прокуратура просит заметить приговор бывшим руководителям "Тверской генерации" на реальные сроки
В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в угоне
Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ в 16 классах 10 школах Твери объявлен карантин
У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию
Четыре пассажирки получили травмы во время столкновения двух маршруток в Твери
Трое рецидивистов обокрали припаркованный "ГАЗ" в Тверской области
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры в общежитии Твери
В Твери водитель умудрился сбить свою пассажирку
Четыре автобуса изменят свои маршруты из-за "Лыжни России-2019" в Твери
Часть Заволжья в Твери осталась без отопления
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
Водитель иномарки спровоцировал аварию в Тверской области и сбежал с места происшествия
Более 20 мероприятий пройдет в учреждениях культуры Тверской области в феврале
У автобусов № 27 изменился маршрут в микрорайоне Южный Твери
Десятки домов вновь днем останутся без света в Твери
В Тверской область вновь ожидается туман
В Твери ловкий мошенник обманывал банки и людей
Чемпионат и первенство города по русским шашкам пройдут в Твери
В Твери осудили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и оружие
В Тверской области 36 человек проходят обучение в «школе замещающей семьи»
В Твери вспомнили героев Сталинграда
Жителя Тверской области поймали на дачной краже
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области
У жителей Тверской области есть шанс принять участие в «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС»