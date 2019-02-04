Калининская АЭС: более 500 млн рублей составила дополнительная прибыль в январе

В энергосистему отпущено 2,516 млрд кВтч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 88,86% (при плане 85,42%).

Таким образом, дополнительная прибыль составила более 500 миллионов рублей. Доля выработанной КАЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составила более 81%.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

В 2018 году Калининская АЭС выработала 35,187 млрд кВтч электроэнергии, что стало рекордом за всю историю эксплуатации атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.