Юбилейный конкурс красоты «Мисс Тверь - 2019» станет самым богатым на сюрпризы

Самое весеннее и очень женственное шоу красоты пройдет в Твери 1 марта. Площадка уже определена - ДК «Химволокно». И это не все новости. Определился и список участниц: в этом году за корону «Мисс Тверь» будут бороться 16 красавиц.

Финальный кастинг, где и объявили имена участниц, прошел в Твери 30 декабря. Был он долгим и трудным: претенденток на корону выбирали около трех часов... Из более чем 30 девушек, прошедших все этапы отбора (беседа с жюри, выход в купальниках и др.), отметили лишь самых стойких и уверенных в себе.

Отметим сразу, борьба на самом шоу будет нешуточной, потому как конкурсу под руководством директора Евгении Акмаевой в этом году исполняется пять лет, а юбилей должен быть как минимум ярким и запоминающимся.

Активная подготовка к шоу уже идет полным ходом. Девушки трижды в неделю посещают спорткомплекс, где занимаются по специальной программе. Также участницы уже побывали в одной из клиник города, где получили советы по уходу за лицом и телом от специалистов. Традиционно красавицы съездили в Торжок, где прошлись по музеям и даже научились вышивать золотом и расписывать деревянные игрушки. Следующая встреча состоится с воспитанниками Некрасовского детского дома. И это тоже давняя традиция «Мисс Тверь».

Участницы приводят себя в форму в спортзалах. Фото: Портал Геометрия

Что касается самих участниц, то они очень разные. Девушкам от 16 до 23 лет. Школьницы, студентки. Талантливые, мечтающие и увлекающиеся. Кто-то сосредоточен на учебе, кто-то на хобби. Так, одна из участниц серьезно занимается боевыми искусствами. А вот объединяет их всех одно - желание стать первой красавицей города. Ради этого некоторые даже приезжают на репетиции (шесть раз в неделю) из других городов области. А 18-летняя Ульяна Борзистая и вовсе решила принять участие в шоу второй раз. Обещает показать гораздо лучшие результаты, чем в прошлом году.

- Принимать второй раз участие в конкурсе у нас можно только тем, кто не выиграл, так что Ульяна никаких правил не нарушает, напротив, мы очень рады ее решимости и старательности, - отмечает Евгения Акмаева.

- Конкурсу исполняется пять лет, а значит, программа будет особенной. Уже можно раскрыть какие-то секреты?

- Наоборот, чем ближе к дате, тем менее охотно нам хочется говорить о том, что будет. Хочется сделать сюрприз. Скажу, что программа будет очень красивой. И еще могу сказать, что у нас будет интересная ведущая. И ведущий тоже.

Остается лишь отметить, что в этом году вход на конкурс будет лишь по приглашениям. Оставить заявку можно по телефону (4822) 75-19-19.

По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер конкурса, выбирает свою «комсомольскую» красавицу по итогам голосования на сайте kp.ru Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.

На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.

Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!

Итоги голосования мы подведем 1 марта в 9.00.

Посещают бассейн. Фото: Портал Геометрия

СПИСОК УЧАСТНИЦ

1. Борзистая Ульяна, 18 лет, рост 179

2. Дубова Виолетта, 23 года, рост 172

3. Дудоладова Вероника, 16 лет, рост 171

4. Ельшина Полина, 18 лет, рост 171

5. Емельянова Кристина, 19 лет, рост 174

6. Журавлева Валерия, 16 лет, рост 179

7. Карас Екатерина, 19 лет, рост 176

8. Кожанова Анна, 20 лет, рост 171

9. Мирошкина Ангелина, 18 лет, рост 171

10. Павлова Наталия, 16 лет, рост 170

11. Пахомова Арина, 16 лет, рост 170

12. Сергеева Кристина, 18 лет, рост 176

13. Усынина Анна, 19 лет, рост 173

14. Федорова Анастасия, 18 лет, рост 173

15. Шкваркина Полина, 19 лет, рост 180

16. Ярошук Оксана, 20 лет, рост 171

Осваивают азы ухода за собой и макияжа. Фото: Портал Геометрия