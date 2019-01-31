С потолка течёт вода, а жильцам дома в Твери предлагают ждать весны, когда всё высохнет

Гостей из «КП»-Тверь» Светлана и Сергей Алексеевы, хозяева четырёхкомнатной квартиры в доме № 9 по улице Скворцова-Степанова, встречают радушно. Но выражение лиц и усталый вид свидетельствуют о том, что война с коммунальщиками их серьёзно измотала. Начиная с конца прошлого года семья живёт как на пороховой бочке, постоянно переживая за своё здоровье и безопасность.

Ещё перед новогодними праздниками в квартире на девятом этаже из-за прохудившейся крыши протёк потолок. Начавшись с одного мокрого пятна на стене, к сегодняшнему моменту потоп захватил три комнаты и лоджию. В местах, где течёт чаще всего, начали появляться подозрительные зеленоватые пятна.

Стены испорчены в прихожей и жилых комнатахФото: Виктория ТУШКОВА

Испорчен недешёвый ремонт: жидкие обои, которые кропотливо подбирались по цвету и фактуре, плиты МДФ на лоджии. Пострадал шкаф в прихожей и потолок, который пришлось разобрать: воды скопилось столько, что она, не дожидаясь апреля, устроила в квартире Алексеевых звонкую капель. Вскоре, как и стоило ожидать, случилось короткое замыкание. Теперь семья боится покидать квартиру надолго - не случилось бы пожара.

Восстанавливать потолок нет смысла: с него продолжает капать вода, создавая угрозу очередного замыканияФото: Виктория ТУШКОВА

- Вызвали электрика, он проводку отремонтировал, но электричеством велел не пользоваться, пока всё не просохнет. А как просохнет, если вода всё больше течёт? - задаются вопросом Сергей и Светлана.

А вот в управляющей компании, обслуживающей дом, неприятная ситуация, судя по всему, особых вопросов и переживаний не вызывает. Сергея, который уже может найти дорогу в офис УК «Застава» с закрытыми глазами, там знают в лицо и общения не жаждут.

- Вместо того чтобы на семью зарабатывать, хожу обиваю пороги! - горячится Сергей. - Заявку, поданную 12 января, они вообще проигнорировали! По первому и последнему обращению их сотрудники к нам приходили, да. Но не сделали ничего! Другие заявки вообще отказались принимать! Даже акта осмотра помещения на руках у меня до сих пор нет! В «Заставе» просто бегают от нас, когда мы приходим, а диспетчер трубку бросает!

Пока семья добилась только того, что в доме почистили крышу. О ремонте речи не идёт. Дескать, погода не та.

- Нам так и сказали: «До весны ремонтировать ничего не будем - нет технической возможности», якобы погодные условия мешают, - пересказывает Светлана разговор с коммунальщиками. - Говорят, будут контролировать нашу квартиру. А как?

Этого Алексеевы не поняли. Единственное, что объяснили им конкретно: латать крышу не начнут, пока весеннее солнце всё не просушит.

Внятного ответа на свои заявления Алексеевы пока не получилиФото: Виктория ТУШКОВА

Сергей, имея опыт в строительстве, сам хотел попасть на чердак, чтобы придумать хоть какую-то временную защиту от воды. Мужчина уверен, что смог бы найти действенное решение. Но ответ получил классический: не положено.

Стало быть, жить Алексеевым в таких условиях придётся ещё не один месяц. В сырости, плесени и без света, с загубленным ремонтом и нервами. А между тем в большой семье есть человек с хроническими проблемами здоровья, несовершеннолетний ребёнок и беременная женщина.

Хозяин квартиры, готовый самостоятельно придумать временное решение "мокрого вопроса", вынужден бездействоватьФото: Виктория ТУШКОВА

На звонок из редакции «КП»-Тверь» в УК «Застава» ответили сразу и разговаривали предельно вежливо, даже участливо. Заверили, что жильцов в беде не бросят: для ремонта квартиры выделят своих работников, строительные и отделочные материалы оплатят. Но вот крышу пока отремонтировать никак не смогут – форс-мажор.

- На мокрое покрытие гидроизоляционный слой не наносится. Сейчас мы только можем расчищать крышу - к сожалению, ничего другого не придумано. От этого никто не застрахован, верхний этаж есть верхний этаж, - сочувственно вздыхает работник УК.

На вопрос, почему собственника жилья на чердак не пускают, отвечают: без специального удостоверения хода туда никому нет, случись что - кто отвечать будет?

С этим, однако, не согласны в Государственной жилищной инспекции Тверской области. Что бы ни говорили в управляющей компании и как бы ни списывали собственную безответственность на козни погоды, сроки решения подобных проблем для всех едины.

- Управляющая компания, в соответствии с правилами и нормами, должна была устранить протечку в течение суток! Ну а для составления акта осмотра, конечно, собственник имеет право подняться на чердак вместе с работниками управляющей организации, - расставила все точки над i госжилинспектор Наталья Бутылина.

И поскольку решить дело миром с управляющей компанией супругам Алексеевым за целый месяц не удалось, остаётся обращаться в контролирующие инстанции. В том числе и в Госжилинспекцию. Чем глава семьи и намерен заняться. Не исключают Светлана с Сергеем и того, что будут отстаивать свои интересы в суде.