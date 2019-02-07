Из тепла в холод бросает Тверскую область

Прошедшая неделя запомнилась удивительно теплой для начала февраля погодой. Днем температура воздуха была плюсовая, из-за чего улицы Твери стали напоминать каток, который не всегда удавалось успешно преодолеть. Ближе к концу рабочей недели вновь похолодало, но это явление было временным.

- В пятницу вечером Верхневолжье окажется между циклоном, который придет с северо-запада, и антициклоном, идущим с юго-востока. Получится так, что регион окажется во власти южных ветров, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу температура воздуха вряд ли поднимется выше -1 градуса, а ночью будет колебаться возле отметки в -3 градуса. В первый выходной может потеплеть уже до 0 градусов, а в ночь на воскресенье похолодает до -4. Что касается температуры днем, то она будет около -2 градусов. При этом есть немалая вероятность того, что пройдут небольшие осадки.

Согласно данным, актуальным на сегодняшний день, с началом новой рабочей недели температура воздуха пойдет вверх и даже может вырваться в плюсовые значения. Что касается атмосферного давления, то с субботы оно начнет понижаться, а ко вторнику может достигнуть 746 мм ртутного столба.