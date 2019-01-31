«Фототехника XX века»: В рамках выставки в Твери пройдут мастер-классы, лекции и музыкальные вечера

Это история о том, как дружба с талантливыми творческими людьми перерастает в большие интересные проекты.

С тверским фотографом Павлом Осадчиком сотрудники Детского музейного центра познакомились на предыдущей выставке «Путешествие.ru». Тогда и родилась идея рассказать о большой коллекции Павла.

Открытие выставки «Фототехника XX века», где будут представлены старые фотоаппараты и ретрофотооборудование из коллекции Школы фотомастерства Павла Осадчика, состоится 2 февраля в 14 часов.

Адресована она тем, кому интересны фотографии и всё, что с ними связано, тем, у кого старые чёрно-белые фотографии из семейного альбома вызывают тёплые воспоминания о детстве и домашней фотолаборатории в ванной комнате, и тем, кто сегодня, чтобы сделать фотографию, просто достаёт из кармана смартфон.

На экскурсии посетители познакомятся с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как менялись фотоаппараты и материалы и кому выпала честь совершить фотографическую революцию и сделать фотографию доступной каждому.

Плюс в том, что выставка интерактивна. Многие экспонаты можно потрогать: заглянуть в камеру-обскуру, попробовать заправить плёнку в кассету самого популярного советского фотоаппарата, «сделать выстрел» из фоторужья.

- Если быть конкретным, то это не совсем выставка - скорее, учебно-образовательный проект, рассчитанный на широкую аудиторию, - уточняет Павел Осадчик. - В рамках мероприятия запланирован большой цикл по истории фотографии, интересные мастер-классы, лекции для взрослого слушателя или бывалого подростка. Всё будет преподноситься в режиме исторического экскурса. Так что будет интересно.

9 февраля в 15.00 - «Открытие фотографии» (Жозеф Нисефор Ньепс, Луи Жак Мандэ Дагер, Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байар).

16 февраля в 15.00 - «Первые русские фотографы» (Сергей Левицкий, Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Сергей Прокудин-Горский) с просмотром документального фильма Л. Парфёнова «Цвет нации».

23 февраля в 15.00 - «Первые мастера фотографии» (Джулия Маргарет Камерон, Льюис Керролл, Роджер Фентон и др.).

ВНИМАНИЕ! Посетитель всех трёх лекций сможет принять участие в мастер-классе бесплатно.

16 и 23 марта в 11.00 - мастер-класс «Тайны красной комнаты» (аналоговая печать чёрно-белых фотографий).

2 марта в 15.00 - музыкальный вечер «На фоне Пушкина снимается семейство…» при участии Тверского городского клуба авторской песни и музыкального класса педагога Светланы Анатольевны Тюриной.

Детский музейный центр ТГОМ,

ул. Советская, д. 3А.

Продлится до 30 марта.

Тел. ДМЦ: 45-71-76.

Каждый школьник - посетитель выставки - сможет получить инструкцию в картинках, как самому сделать «ящичный фотоаппарат».