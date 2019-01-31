2019-01-31T13:58:29+03:00
Общество

Тверь на два дня окажется в тепле

А затем вернется легкий морозец
Альберт БОЙКОВ
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В Твери пройдут дождиВ Твери пройдут дождиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Обильный снегопад, который стал настоящим испытанием для водителей и пешеходов, обильно накормил наши улицы снежной кашей, забив сугробами дворы, проезды и обочины магистральных дорог. Досталось и крышам, изрядно потяжелевшим из-за снежной перины. И в ближайшие дни эта тенденция, по-видимому, продолжится.

Днем 1 февраля показания термометра вряд ли опустятся ниже - 1 по Цельсию, а с неба неторопливо будет сыпать снег.

В субботу похолодает до -3, но несмотря на понижение температуры, вечером начнется снег с дождем. В ночь на воскресенье температура все еще будет держаться около отрицательных значений, однако днем наверняка потеплеет до +1. К вечеру начнется дождь, который, согласно актуальным на сегодня данным, будет идти весь понедельник. При этом в первый рабочий день может потеплеть уже до +2.

А вот вторник и среду температура вновь уйдет в минус, достигнув в дневные часы отметки в - 4 градуса. И это февральское похолодание будет сопровождаться небольшим снегом.

Берегите обувь, одевайтесь по погоде, всего лучшего!

ИСТОЧНИК KP.RU

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