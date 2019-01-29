Досуг в радость: в Тверской области открылись новые музеи

Говорить, что в Твери некуда сходить, теперь несправедливо. Было и есть куда. А на днях, 22 января, в областном центре состоялось открытие еще одного нового музея – Музея фотографии с многообещающим названием «Искра».

Следует отметить, что это первый музей в Тверской области, открывшийся на территории отеля. Расположился он в гостинице «Оснабрюк», но посетить его могут все желающие.

Радует, что музей многопланов. Гости смогут заглянуть в фотокафе с тематическим меню, посетить зону селфи и, конечно, сувенирную лавку, где всегда можно найти тематические магниты, брелоки, открытки с видами Твери и логотипом музея.

Здесь уже работает постоянная экспозиция, где представлено множество моделей фотоаппаратов – от первых XIX–XX веков до современных зеркальных камер.

Однако музей станет не только площадкой для постоянной и обновляющейся экспозиций. Также планируется проведение лекций на темы селфи и винтажной фотографии, выставок и даже мастер-классов по съемке на современные смартфоны...

Еще одно новшество - в «Искре» могут профессионально сфотографировать.

Остается лишь добавить, что автор музея фотографии — Роман Какоткин, член Союза фотохудожников России и Тверского фотоклуба.

Адрес музея: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 20 (отель «Оснабрюк»).

Режим работы: с 12.00 до 19.00.

Организация экскурсий по предварительной записи: Роман, 8 (905) 602-66-22.

Еще один музей, на этот раз посвященный лягушке, открылся в Зубцовском районе Тверской области, на 181-м километре трассы M-9 Москва — Рига (рядом с аэродромом «Орловка»).

В экспозиции собрано более тысячи экспонатов: коллекция фигурок лягушек собиралась на протяжении 20 лет. Один из первых экспонатов — лягушка, сделанная из камней.

Напомним лишь, что Музей лягушки стал ещё одним «сказочным» объектом на туристической карте региона наряду с Музеем гадов в Кимрах, Музеем козла в Твери, усадьбой Бабы-Яги в Калязине. В планах создателей музея — проводить детские анимационные программы и мастер-классы, а также «живые» уроки с изучением окружающей природы.

Все вопросы по телефону: 8903-802-70-72, Нина Константиновна Волкова (директор музея).

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