Мыслить логически, креативно, сообща

В этот день здесь собрались 22 команды, представляющие городские и сельские школы Удомельского округа. За годы своего существования метаолимпиада завоевала популярность среди школьников, их родителей и педагогов. В этом году метаолимпиада помимо общественного признания получила еще и официальный статус. Она включена Министерством России в федеральный перечень интеллектуальных конкурсов на 2018-2019 учебный год, по итогам участия в которых будет сформирован список претендентов на получение президентских грантов.

Метапредметная олимпиада – это не просто проверка знаний и фактов, главное для ее участников – увидеть суть проблемы, уметь анализировать ситуацию, принимать решение, работая при этом в единой связке. Задания олимпиады настолько сложные и необычные, что удивляют даже педагогов.

В этом году олимпийцы вычисляли, сколько детей и из каких стран принимали участие в Международных умных каникулах в Финляндии, искали ключ для разгадки зашифрованного текста, а затем публично защищали свои работы.

«Метапредметная олимпиада – это, прежде всего, вызов самому себе, - поделилась впечатлениями Анна Осипова, учащаяся 8-го класса Удомельской гимназии № 3. - Для меня участие в муниципальном этапе - большое событие в жизни. Было очень увлекательно и интересно. Чтобы правильно выполнить задания, мы старались услышать мнения друг друга. Олимпиада помогла нам понять, как важно действовать сообща, в единой команде».

22 января муниципальный этап метапредметной олимпиады проводился одновременно во всех городах присутствия атомной отрасли. Всего в ней приняли участие 313 команд, составленных из 1252 учащихся 5-8-х классов.

По итогам муниципального этапа в Удомле третье место заняла команда Удомельской гимназии № 3, на втором – учащиеся пятой школы, первое место заняла команда учащихся УСОШ № 4. Победители примут участие в финале метапредметной олимпиады, который состоится 22-23 апреля в г. Трехгорный Челябинской области. Ребята из пятой школы, занявшие второе место, будут представлять Удомельский городской округ на третьей региональной метаолимпиаде проекта «Школа Росатома», которая пройдет в Удомле 8 февраля.