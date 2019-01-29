В последний месяц зимы в Твери пройдут и «Лыжня России», и «Хоккей на Волге»

Последние несколько лет февраль традиционно является временем, когда в Твери проводятся наиболее знаковые зимние состязания. Не стал исключением и год наступивший.

Так, с 5 по 8 февраля начнётся регистрация на «Лыжню России-2019».

Чтобы принять участие в лыжных стартах, необходимо выполнить несложный алгоритм задач. Желающие должны предоставить комиссии следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования;

- медицинское заключение о допуске к «Лыжне».

Что касается работы комиссии, то она будет функционировать в Твери на Комсомольском проспекте, в доме 4/4, в кабинете № 512. Время работы - с 10.00 до 17.00.

Непосредственно сама гонка состоится 9 февраля на поляне за торговым центром: дом 109 по Октябрьскому проспекту. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях в 1 км, 2,5 км и 5 км. Предусмотрены старты атлетов с ограниченными возможностями, семейные забеги и состязания «Без галстуков», участие в которых традиционно принимают чиновники.

Организаторы сообщают, что в этом году на лыжню выйдут порядка 7000 человек, которые съедутся в областную столицу со всего Верхневолжья.

А 17 февраля в Твери вновь пройдут массовые спортивные старты. На этот раз любители спорта будут мериться силами в любительском турнире «Хоккей на Волге».

Несмотря на то, что состязания имеют географическую привязку, на Волге они никогда не проводились: слишком большое скопление людей на ограниченном участке льда может привести к непредсказуемым последствиям.

Три раза турнир проводился на Лазури в парке Победы, а в прошлом году и вовсе на площадке возле Дворца спорта «Юбилейный». Лёд на реке был тонкий.

В этом году организаторы вновь хотели вернуться к традиции проведения турнира на Лазури, однако последние замеры льда оказались неутешительными. В итоге была выбрана новая площадка для стартов. Хоккеисты будут бороться за награды на футбольном поле в парке «Текстильщик».

Ближайшее время на официальном сайте турнира будет открыта регистрация участников соревнований, а пока идёт набор в судейский корпус. Кстати, судей тоже набирают из любителей, и попробовать свои силы в обслуживании матчей могут как мужчины, так и женщины.