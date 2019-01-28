Артистичные пингвины, попугаи-баскетболисты и боксер-кенгуру: Тверской цирк представляет пингви-шоу «Ласта-Рика»

В городе зима и холод, а так хочется ярких красок, эмоций и экзотики. Все это и даже больше: морское путешествие и бразильский карнавал – ждёт вас в Тверском цирке.

В программе, приуроченной к 100-летию Росгосцирка, зрители увидят боксирующего кенгуру, дрессированных пуделей, бразильский карнавал с участием попугаев, пеликанов и морских львов. Также на манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, волшебник-фокусник, конные наездники на орловских скакунах. На протяжении всего представления добродушный клоун Май будет не только веселить зрителей, но и показывать чудеса дрессировки. Изюминкой программы является единственный в мире аттракцион с участием пингвинов.

Хук справа от боксера-кенгуруФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ПЕРНАТЫЕ АРТИСТЫ

Вот открывается контейнер от мороженого - и на арене появляются деловитые пингвины. Мелкими шажочками эти нелетающие птицы, практически не поддающиеся дрессировке, творят чудеса: ходят по бордюру, прыгают, преодолевают разные препятствия, съезжают с горки и даже играют с мячом.

В интервью дрессировщица Галина Майхровская раскрывает секрет: «Для наших подопечных за кулисами созданы все условия, приближенные к природным. У пингвинов есть свой бассейн, фильтровальные установки, ежедневные замеры солевых промилле в воде и даже витамины, которые выписываются для них специально из Англии».

Возрастная категория пернатых артистов разная: от 5 до 18 лет. Кстати, а кушают цирковые пингвинчики исключительно балтийскую килечку!

ПОПУГАИ-БАСКЕТБОЛИСТЫ И ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА ОТ МОРСКИХ ЛЬВОВ

Вы думали, что попугаи умеют только чирикать? А вот и нет! На арене красавцы породы ара катаются на миниатюрных велосипедах, играют в баскетбол, крутятся на обруче и даже облетают зал по периметру, приводя в восторг зрителей размахом крыльев с ярким оперением.

Попугай на велосипеде: такое можно увидеть только в пингви-шоу "Ласта-Рика"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Пляжная вечеринка морских львов в роли барменов за стойкой с экзотическими напитками - это ещё один номер, который поражает своей оригинальностью. Ластоногие настолько грациозны, что кажется, им не составляет никакого труда подать бокал, не расплескав.

Бармен морской лев: "Чего желаете: Кола? Фанта? Спрайт? Минералка?"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

А В ТВЕРЬ МАЙ ПРИХОДИТ УЖЕ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ!

Душой программы станет легенда советского цирка - клоун Май (народный артист России Евгений Майхровский). Цирк без клоунов представить сложно, а клоун, который совмещает в своей программе юмор и чудеса дрессуры, покоряет зрителей на протяжении всего представления. Чего стоит только его трюк с гусем, впадающим в гипнотический сон! Кстати, в интервью «Комсомолке» артист признался: создать этот номер ему помог сам гусь на представлении в Японии, а завершающий элемент пришёл клоуну во сне.

На арене клоун Май!Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ВОЗДУШНЫЙ ПОЛЁТ, МИР ФОКУСОВ И КОННЫЕ ТРЮКИ

Изрядно поволноваться зрителей заставляют воздушные гимнасты. За легкостью полета стоит сложная ежедневная акробатическая подготовка. Команда гимнастов творит чудеса. С замиранием сердца зал смотрит на трюки, совершаемые под куполом цирка.

Воздушные гимнасты в белоснежных комбинезонах демонстрируют чудеса акробатикиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В завершении представления зрителей ждёт мир иллюзий от волшебника Игоря Штейна. Артист заставляет изрядно поломать голову над разгадкой его фокусов.

В конце программы будут показаны конные трюки удивительной красоты с элементами акробатики под руководством народного артиста Туркменистана Бяшима Аннаева.

Джигиты на ахалтекинцах и орловских скакунахФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Для совершения рейса Тверь - «Ласта-Рика» необходимо приобрести билет в кассе цирка!

Программа пройдёт с 26 января по 24 февраля, более подробную информацию можно получить по телефону (4822) 32-14-29 и на сайте circus-tver.ru

Тверской государственный цирк совместно с уполномоченным по правам ребенка Тверской области проводит благотворительную акцию «Добрый цирк». Дети с ограниченными возможностями смогут посетить Пингви-шоу «Ласта – Рика» бесплатно при сопровождении взрослого с билетом.

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