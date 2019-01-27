Влюбленные Твери начинают бороться за серебряную подкову с бриллиантом

Неделю назад тверская "Комсомолка" объявила о старте конкурса "Поделись историей любви!" И вот, первые рассказы и фотографии участников не заставили себя долго ждать.

Надо сказать, что каждаяиз них удивительна и прекрасна. И то только начало.

Публикуем первые две истории.

Анна и Юрий Буданцевы

Наша история любви связана с одним из важных событий не только для города Твери, но и для России в целом - Зимние Олимпийские игры 2014. А если более конкретно, то познакомились мы во время подготовки и проведения "Эстафеты Олимпийского огня - 2014" в нашем городе. Юрий организовывал данное мероприятие от Управления ГИБДД Тверской области, а я от Управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери. 6 сентября, осуществляя объезд объектов проведения Эстафеты, мы приятно общались и поняли, что оба на тот момент были свободны.

Между нами возникли чувства, которые очень трудно было скрывать от других участников организации Эстафеты.

На первом свидании мы гуляли и как-то незаметно пришли на территорию красивейшего Воскресенского собора. И, возможно, атеисты скажут, что я сумасшедшая, но именно там, в моей голове возник как-будто чей-то голос: "Это он! Это он!". И я поняла, что Юрий - это моя судьба. И уже позже я вспомнила, что за год до этого, я была в этом храме и молилась у мощей св. Матроны, чтобы у меня была семья.

В нашей красивой истории любви, а потом оказалось, и семьи, всё развивалось молниеносно. Уже 16 ноября, в день рождения моего папы, он получил свой лучший подарок, было сделано предложение руки и сердца его младшей дочери. И пока Эстафета Олимпийского огня красиво проводилась в городах России, следуя к месту проведения Олимпийских игр в Сочи, мы уже сыграли весёлую, яркую и незабываемую свадьбу, в которой приняло участие 120 человек!!!

25 января 2019 года мы отметили свой первый юбилей семьи, деревянную свадьбу! И теперь нас уже четверо: за 5 лет появились очаровательная доченька Даша и замечательный сын Артём. Любимые игрушки наших деток - флажок Эстафеты и олимпийский зайчик!

Я точно могу сказать, по-настоящему счастливы только те, кто по-настоящему влюблены!Любовь - самое прекрасное чувство на земле, которое является залогом долголетия семьи!

Эвелина Новикова и ее прекрасная большая семья. Фото: из архива Эвелины Новиковой

Эвелина Новикова

- В 1990 году на волне моды на восточные единоборства после долгих поисков я пришла на занятия в секцию У-ШУ , мне было 16 лет тогда. Через год, как сейчас говорят, провели оптимизацию групп, и я оказалась в другой группе. Там сложился у нас дружный коллектив, была компания из 6-8 постоянных спортсменов, после тренировок мы вместе ходили в кино, просто гуляли. Был там и мой будущий муж. Так, в компании, мы и гуляли года полтора, а потом поняли, что это уже не дружба, а любовь, и еще полгода встречались уже как пара. И вот, 7 октября 1993 года мы расписались, а на следующий день обвенчались. Осенью прошлого года отметили серебряный юбилей со дня свадьбы. У нас за это время родилось 5 детей, мы счастливы в браке, многого добились именно как семья. Надеюсь, что своим примером показываем нашим детям, что крепкий брак, основанный на любви, в которую переросли дружба и совместное увлечение, и в наши дни возможен!

ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

От вас требуется совсем немного.

Расскажите о том, как вы познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно ваша судьба или как вам сделали предложение. Сюжет может быть разный, а вот ключевое слово должно быть одно - любовь.

Мы уверены, что каждая из таких историй неповторима и оригинальна, хотя бы потому, что она ВАША.

Ваши небольшие рассказы и фото пары (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) мы ждем ДО 31 ЯНВАРЯ по адресу: tarasova@kptver.ru (просьба, указать номер телефона).

Все истории будут опубликованы на сайте kp.ru - 1 ФЕВРАЛЯ.

Подведение итогов состоится - 12 ФЕВРАЛЯ.

Две пары, набравшие наибольшее количество голосов, будут приглашены в эфир радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) в День влюбленных. Здесь и пройдет борьба за главный приз - Серебряную подкову с бриллиантами от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. Им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.