2019-01-25T12:10:37+03:00
Общество

Калининская АЭС: более 140 млн рублей направлено на поддержку Удомельского городского округа в 2018г.

В 2018 году благодаря финансовой помощи Калининской АЭС в Удомле были реализованы проекты в сфере образования, медицинского обслуживания и благоустройства территории на сумму 105,7 млн рублей, из них 61 млн рублей были дополнительно выделены в конце 2017
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба Калининской АЭСФото: пресс-служба Калининской АЭС
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Расходы на благотворительность составили 36,9 миллионов рублей.

Безвозмездное финансирование направлено на проведение ремонта и закупку оборудования образовательным и социальным учреждениям. В удомельской школе №2 проведен капитальный ремонт крыши. В учреждения образования округа закуплены интерактивные обучающие системы, приобретен автобус для перевозки детей. В детском саду «Улыбка» построена прогулочная веранда.

Значительная поддержка оказана системе здравоохранения Удомельского городского округа. В Центральную медико-санитарную часть закуплено современное клинико-диагностическое оборудование, рентгеновский аппарат, автомобиль скорой медицинской помощи. Для оказания медицинской помощи жителям сельской местности приобретена передвижная врачебная амбулатория, проведен ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Ряд, Молдино и селе Брусово.

В целях бесперебойного водоснабжения сельских территорий приобретены переносные дизельные генераторы, в деревнях Городищи, Казикино и селе Котлован установлены станции очистки воды. В деревнях Ряд и Ивановское отремонтированы многоквартирные дома, проведена реконструкция кабельной линии 10 кВ, смонтированы две новые подстанции.

Кроме того, восстановлены системы освещения в г. Удомле и сельских населенных пунктах, выполнен частичный ремонт асфальтового покрытия дорог, обустроены пешеходные тротуары с ограждениями вдоль автодорог общей протяженностью более 2 км.

Атомная станция помогает администрации городского округа решать вопросы обустройства городских зон отдыха. В 2018г. благоустроены городской парк и лыжероллерная трасса. Также рядом с Домом детского творчества появилась современная детская площадка с безопасным покрытием. Она включает две зоны – спортивную и игровую и оборудована тренажерами, качелями, каруселями, игровыми модулями.

Одним из приоритетных направлений стала реализация мероприятий по применению понижающего коэффициента для жителей северной части Удомли. Решение сложного вопроса было разбито на этапы. Уже выполнена реконструкция сетей для увеличения мощности внешних источников электроснабжения и разработаны проекты для жилых домов. Работы по реконструкции внутридомовых сетей планируется завершить к марту 2019 года.

В течение года оказана материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, а также детям-сиротам, малообеспеченным семьям, инвалидам, людям, пострадавшим от пожара.

Традиционно атомная станция поддерживает спортивные организации, учреждения культуры и дополнительного образования. Общественная организация «Тайфун», спортивный клуб «Орион», Дом детского творчества и Детская юношеская спортивная школа направили выделенные средства на организацию работы спортивных секций, проведение соревнований, закупку инвентаря.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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