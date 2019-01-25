Спасатели отчитали пожилого купальщика за то, что он прорубил во льду купель

Несмотря на установившиеся в Верхневолжье морозы, лёд по-прежнему остаётся местом повышенной опасности. Многочисленные предупреждения спасателей о риске выхода на замёрзшую воду люди зачастую не берут в расчёт, полагаясь на авось. В пятницу, 25 января, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Тверской области вместе с журналистами отправились в плановый рейд, во время которого удалось встретить моржа с лопатой и 30-летним стажем закаливания.

- Главная опасность выхода на лёд заключается в том, что он по своей прочности неоднороден. Надо чётко понимать, что лёд в одном месте может быть толщиной в 30-35 см, а через 10 метров уже в два раза меньше. А это опасно, - рассказывает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тверской области Олег Пиунов.

Такие перепады связаны с характером течения и с выходом ключевых вод, а также сбросом промышленных и хозяйственных вод. В пределах Твери наибольшую опасность представляют участки рядом с ТЭЦ-3, вода из которой попадает в Тверцу, а затем идёт вниз по течению в сторону порта.

После небольшого ликбеза журналисты вместе с сотрудниками ГИМС погрузились на судно на воздушной подушке и отправились на плановую проверку. Первая остановка была сделана буквально через несколько минут. Пожилой мужчина на велосипеде с закреплённой на нём лопатой стоял возле проруби, которую вырубил своими силами. Неизвестно, сколько пенсионер потратил на эту работу сил, но сам факт поражал.

Диалог с моржом получился эмоциональнымФото: Альберт БОЙКОВ

Здесь же между моржом Владимиром Николаевичем и руководителем Тверского инспекторского отделения Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Тверской области Сергеем Шлыковым состоялся примечательный диалог.

Любитель холодной воды с 30-летним стажем пытался доказать государственному служащему, что он сделал всё как надо и его самовольно вырубленная прорубь опасности ни для кого не представляет. Мужчина, конечно, лукавил. Огороженная тонкими веточками ледяная ванна легко может стать ловушкой для проходящих горожан.

Пожилой тверичанин сделал прорубь собственными силамиФото: Альберт БОЙКОВ

Уезжая, Сергей Шлыков пригрозил моржу административным наказанием, а журналистов заверил, что с этой ситуацией он непременно разберётся.

Следующую остановку наш «кортеж» сделал за Красинским мостом. С помощью пешни - специального рыболовецкого лома - удалось выяснить, что там толщина льда едва достигает 10 см, что очень опасно.

После последней проверки судно на воздушной подушке вместе с журналистами на борту вернулось к базе ГИМС. Удивительно, но, несмотря на мороз, хлопот, как оказалось, спасателям хватает.