Из уголовно-исправительных учреждений Тверской области изъяли более 44 кг наркотиков

В четверг, 24 января, в УФСИН России по Тверской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства за 2018 год. Собравшиеся ознакомились с обобщенными результатами своей деятельности, а особо отличившиеся сотрудники федерального ведомства были удостоены грамот и ведомственных наград.

Заседание коллегии было назначено на 10 часов утра на Вагжанова, 9, в Управлении федеральной службы наказания по Тверской области. Мероприятие такого масштаба обычно проходит при большом количестве офицеров самого высокого ранга. И в этот раз от мерцающих на погонах звезд рябило в глазах, а сотрудники пенитенциарной системы продолжали и продолжали заходить в актовый зал.

Чуть опоздав, на заседание пришли и члены коллегии, во главе которой был начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Константин Книс.

- С начала 2018 года численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилась на 7,6%, - начал Константин Книс.

На 1 января 2019 года при лимите в 10 456 человек насчитывалось 7588 подобных лиц. Из этого числа в СИЗО находился 971 человек, а в исправительных учреждениях - 6617.

Кстати, с нового года в колонии № 1, что в Больших Перемерках, создан специальный участок, где применяется наказание в виде принудительных работ. Одновременно там могут перевоспитываться с помощью труда 40 мужчин и 10 женщин.

Подвел генерал-майор и итоги «ревизии», которая на постоянной основе ведется в исправительных колониях и следственных изоляторах. Так, за 2018 год было изъято 8027 рублей, более 44 кг наркотиков, 222 мобильных телефона и 2 литра спиртных напитков.

Не секрет, что в исправительных колониях развивается производство. По данным прошлого года, на территории учреждений уголовно-исполнительной системы было произведено продукции на 530 млн рублей, а заявленный план выполнен на 105,61%. Была озвучена и цифра тех, кто трудится на оплачиваемых работах: 2200 человек, при этом 1621 из них имеют иски, а гасят их 99%.

Рассказал Константин Книс и о подсобном хозяйстве. На 1 января в ИК насчитывалось 399 голов крупного рогатого скота, 375 мелкого, 1237 свиней, 957 кроликов, свыше 12200 птиц, из которых 7700 - куры-несушки.

Не забывают в исправительных учреждениях и об образовании. В пенитенциарных учреждениях функционируют семь вечерних общеобразовательных школ, четыре учебно-консультативных пункта. Кроме того, около 50 осужденных получают высшее образование в российских вузах по заочной и дистанционной формам обучения.

После завершения официальной части наступило время награждений. Особо отличившиеся сотрудники были награждены грамотами, а некоторые из них - ведомственными медалями.

Не оставили без внимания и СМИ. Так, коллектив Тверской объединенной редакции сайта, радио и газеты «Комсомольская правда» был награжден благодарственным письмом «За активное и плодотворное взаимодействие и информационную поддержку». Почетную грамоту представителю редакцию вручил начальник УФСИН России по Тверской области Константин Книс.