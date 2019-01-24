Снять фильм про Владимира Высоцкого не удалось, но приятелями мы стали

Энергичный, голубоглазый, с седым вихрастым чудом и белозубой улыбкой. Эдакий тверской Леонид Утесов. Таким я всегда видела Николая Осипова, ведущего специалиста по киновидеотворчеству в Тверском областном доме народного творчества.

Зайдешь к нему в кабинет, а там - настоящий музей: масса раритетов, папки с фотографиями, горы катушек, магнитофонов, ряды камер самых разнообразных размеров и годов. Что ни вопрос по персонам на фотографиях - на каждый есть ответ, но отвечать не спешит: улыбнется, посмотрит внимательно, подумает и только потом решит, рассказывать или нет.

Именно такой оказалась и эта история. В одном из разговоров Николай Осипов как-то обмолвился о Владимире Высоцком, мол, был знаком. Но, когда понял, что сказал лишнее, с улыбкой отмахнулся: да, дескать, ничего интересного…

Несколько лет я возвращалась к этому разговору - ни в какую. А тут на днях все-таки признался: больная тема... Не удалось сделать то, что хотелось, поэтому и хвастать, получается, нечем.

Однако уговорила. Тем более накануне дня рождения народного кумира, отмечаемого 25 января. В этот день Владимиру Высоцкому мог бы исполниться 81 год...

Николай Осипов, ведущий специалист по киновидеотворчеству в ТОДНТФото: Ирина ТАРАСОВА

О ВЫСОЦКОМ КАК О ЧЕЛОВЕКЕ

В 1973 году сибиряк из шахтерского города Прокопьевска поступил в Московский институт культуры. Художественным руководителем молодого парня все пять лет был легендарный режиссер театра и кино, народный артист СССР Григорий Рошаль. А вот специализацией Николая Осипова стала документалистика, фильмы-портреты о звездах и легендах, а также о простых людях, тружениках. О ком только не приходилось снимать: о шахтерах, врачах, летчиках, космонавтах... Естественно, на пятом курсе встал вопрос диплома. Вот тут-то и начинается история с Таганкой.

Среди близких друзей Николая Осипова был актер Театра на Таганке Сергей Подколзин. Именно с ним на протяжении всех пяти лет выполнялась задумка «посетить все театры Москвы и желательно не по разу». Таганка, понятное дело, была одной из первых и самых посещаемых.

- Как вспомнишь, каких людей видел, с кем общался, с кем дружил, дух захватывает, - вспоминает Николай Осипов. - А тогда все так просто было, это была обычная жизнь, моя жизнь… Я бегал на лекции Тарковского, обедал в студенческой столовой за одним столом с Валентиной Толкуновой. Дружил с Борисом Хмельницким, Васей Шукшиным. Наконец, был знаком с Володей Высоцким.

Сначала я просто ходил на все его спектакли. Каждый из них раз по пять-десять посмотрел. «Мастер и Маргарита», где обнаженная Нина Шацкая летала, «Десять дней, которые потрясли мир», «Гамлет» - все и не вспомнить… А потом, на пятом курсе в 1978 году, когда я определялся с темой диплома, Сергей Подколзин предложил: «Коль, давай про Володьку сделаешь диплом? Его все знают как барда, а ты покажи его без песен, как человека, с историей, личной жизнью, родителями». Конечно, я тут же согласился, но дело оставалось за малым: спросить самого Высоцкого. Сережа взял на себя роль переговорщика, мне лишь оставалось прийти и обсудить детали.

Спектакль, где Высоцкий сыграл Керенского, сразу после премьеры стал одним из самых популярных в столице. Фото: из архива Николая Осипова

«Я РАЗРЕШАЮ, НО С УСЛОВИЕМ»

Николай Осипов вспоминает, что старое здание Таганки было очень небольшим, практически, как клуб с небольшой сценой. Встретиться договорились в столовой. Она тоже была маленькой и построена на самообслуживании. Набрав еды, все трое уселись за стол. Сценарий фильма Владимиру Высоцкому понравился очень, уже начали обсуждать, когда начнется работа, кто обязательно будет в фильме, а потом повисла пауза.

- Мужики, мне все нравится, я даю добро на съемки, но, Коля, вопрос: ты меня знаешь? - ошарашил вопросом режиссера Высоцкий.

- Ну как… Конечно, знаю, кто же не знает, - растерялся Осипов.

- Нет, скажи, ты меня знаешь как человека? Нет. Друзей моих близко знаешь? Нет. Родителей моих знаешь? Нет... Маринку (Влади. – Ред.) знаешь? Думаю, знаешь, но не так, как хотелось бы. У меня предложение: давай это дело отложим. Такое кино требует близкого общения Ты диплом пока пиши другой, а этот фильм чуть позже сделаем, когда ты ко мне в гости придешь и со всеми пообщаешься... Я тебе разрешаю съемки, но лишь когда ты увидишь мой ближний круг.

После этого разговора встреч с кумиром миллионов было много, виделись они в Калинине, когда Владимир Высоцкий приезжал на концерты.

- Как он себя вел со мной? Никакой гордыни, корысти, все очень просто. Один раз даже выручил. Раз мы с Сергеем стояли после вечернего спектакля, сетовали, что все магазины закрылись и нам в гости идти не с чем – раньше без бутылки как-то не принято было приходить. И тут Володя выходит с черного хода и идет к своему «Мерседесе». Увидел нас, подошел, поздоровался. «Чего стоите?» Узнав о проблеме, тут же спустился в ресторанчик и вышел уже с поллитрой. Довольный, что помог. И такой он был во всем.

Жалею ли я, что не снял фильм? Да. Такой фильм, получается, о нем так и не снял никто. Видео, где он поёт, играет в театре, много, а вот погружения в его жизнь нет. Это я и хотел восполнить. Фильм-портрет - это ведь история человека, глубинная история, и проявляется она лишь тогда, когда человек туда погружается. Мне предстояло туда войти, и допуск был дан. Но я не успел...

Владимир Семёнович Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.

Николай Осипов (справа) - спектакль "Десять дней..." начинался в фойе. Билетики зрители нанизывали на штыки солдат и матросов. Фото: из архива Николая Осипова

Знаменитый режиссер Григорий Рошаль (слева) и его ученик Николай Осипов. Фото: из архива Николая Осипова

Среди раритетов Николая Осипова хранятся и те, что связаны с Владимиром ВысоцкимФото: Ирина ТАРАСОВА