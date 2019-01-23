Если завтра прорыв: Анализируем и учимся на примере аварии теплотрассы в Твери

О повреждении на магистральной теплотрассе на улице Левитана, дом 43 стало известно около 16:00. Всего без отопления и горячей воды в «Южном» остались 17 000 горожан, или 55 жилых домов, областной роддом, четыре детских сада (№№ 142, 151, 163, 155), три школы (№№ 45, 49 и 51).

Для обеспечения отопления родильного дома на время ликвидации прорыва была организована подача тепла по аварийной схеме.

На месте прорыва организовали оперативный штаб МЧС. Рабочую группу по ликвидации коммунальной аварии возглавил начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

В администрации Московского района было установлено круглосуточное дежурство.

Чтобы проконтролировать ход работ, к месту прорыва приезжали глава города Алексей Огоньков и губернатор Игорь Руденя.

В ходе ремонтных работ пришлось демонтировать трёхметровый участок повреждённой магистральной трубы. Когда смонтировали новую трубу, специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем.

Изначально устранить повреждение и его последствия коммунальщики планировали к 15:00 23 января. Предполагалось, что отопления в помещениях не будет почти сутки. Прогнозы погоды для жителей отключённых домов были неутешительны: -20 ночью, -15 днём 23 января. Но справиться с проблемой удалось раньше. По информации «Тверской генерации», сварочные работы завершили уже 23 января в 05:50.

После завершающих работ, около 10 часов утра, для доступа горячей воды были открыты все ответвления на разводящих сетях, и тепло пошло к домам и социальным учреждениям. Ещё какое-то время заняло восстановление нормативной циркуляции теплоносителя в системе.

Теперь в ситуации предстоит разобраться правоохранителям. Следственное управление СК РФ по Тверской области инициировало проверку. Свою оценку действиям чиновников и коммунальщиков планируют дать и в прокуратуре Московского района Твери.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грелись как могли

Горожане реагировали на случившееся по-разному. Кто-то сразу начал бить тревогу в социальных сетях. Кому-то ситуация показалась привычной, а кого-то даже сблизила с любимыми.

- Грелись вместе с супругом всю ночь под одеялами. Как-то даже ближе и роднее теперь стали! - поделилась жительница микрорайона с корреспондентом «КП»-Тверь» рано утром 23 января возле места ЧП.

Женщина, выгуливавшая огромную овчарку, смеясь, дала дельный совет:

- Берите в кровать домашних питомцев! Они тёплые, лучше батареи согреют!

Что-то подсказывает, что ситуация в «Южном», которую в целом удалось побороть малой кровью, не последняя. Поэтому вот ещё несколько простых советов, которые помогут пережить «холодные времена»:

- Плотно закройте все окна и дери. Если откуда-то сквозит - прикройте щель сложенными полотенцами или другой тканью.

- Когда батареи окончательно остынут, хорошо накройте их: батарея, которая остыла, начинает работать как охладительный прибор.

- Не подключайте обогревательные приборы к сети через удлинители: это может привести к пожару.

- Не оставляйте включённой газовую плиту: это очень опасно. Лучше приготовьте на ней что-нибудь вкусное - и кухня нагреется, и ужин готов. Кстати, горячая еда хорошо согревает, особенно высококалорийная.

- Не злоупотребляйте алкоголем, лучше делайте зарядку.

- Гладьте почаще пушистых домашних питомцев: температура тела кошек и собак выше нашей и в среднем составляет 39 градусов.

- И, наконец, грейтесь под одеялом вместе. Ведь самое согревающее чувство - это любовь.

НА ЗАМЕТКУ

Телефон единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ администрации Твери: 8 (4822) 34-87-07.

Телефон «Тверской генерации» по качеству теплоснабжения: 8 (4822) 78-00-00.