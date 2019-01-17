2019-01-23T12:55:38+03:00
Общество

Энергетики предупреждают: приближаться к проводам, провисшим под тяжестью налипшего снега, смертельно опасно

Электросетевой комплекс «МРСК Центра» в Тверской области испытывает большие нагрузки, связанные с зимними природными аномалиями.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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В настоящее время по территории Верхневолжья проходит атмосферный фронт, который принес в регион обильные осадки в виде мокрого снега. Неблагоприятные погодные условия провоцируют повсеместное налипание снежных масс на провода воздушных линий электропередачи с последующим обледенением. Диаметр наледи на проводах местами достигает 10-12 см.

«Под действием тяжести наледи провода растягиваются и провисают, что угрожает обрывами и технологическими сбоями в работе электросетевого комплекса», - пояснил Евгений Вразов, и.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - Тверьэнерго. Технический руководитель обратил особое внимание на то, что данная природная аномалия встречается не только на объектах электросетевого комплекса, проходящего по лесным массивам, но и на линиях электропередачи 10-0,4 кВ в границах населенных пунктов.

Энергетики Тверьэнерго выполняют комплекс профилактических мер. Специалистами районов электрических сетей увеличено количество обходов и осмотров линий электропередачи, чтобы исключать вероятность выхода энергооборудования из строя. В случае необходимости ледяные и снежные налипания сбиваются путем воздействия оперативными изолированными штангами на провода. Так как под давлением снега провода частично деформируются, на некоторых участках воздушных линий выполняется перетяжка.

Уважаемые жители Тверской области!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» предупреждает: если вы заметили провисший или оборванный провод, приближаться к нему и совершать самостоятельные попытки сбить снег смертельно опасно! Просим вас по всем вопросам, связанным с электроснабжением, обращаться по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии компании 8-800-50-50-115, а также на портал «Светлая страна» по адресу https://светлаястрана.рф.

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